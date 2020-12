Když prezident Zeman vetoval zákony, odkazoval na pravomoc v Ústavě ČR

Spor o to, zda prezident Miloš Zeman nevetoval vládní daňový balíček, který ruší superhrubou mzdu a nastavuje daně z příjmu na 15 a 23 procent z hrubé mzdy, může utlumit to, jak přesně vypadala Zemanova veta v minulosti. Do nich totiž uváděl odkaz na článek Ústavy ČR, který využil. Opoziční politici, kteří nehlasovali pro daňový balíček, totiž argumentují, že Zeman napsal, že daňový balíček vrací.