Zeman vytkl Petříčkovi, že na Ukrajině nezmínil banderovce. Zastal se Ťoka

Petříček informoval prezidenta Zemana o své cestě na Ukrajinu při setkání ústavních činitelů na Hradě na konci ledna. Tvrdil přitom, že k němu prezident tentokrát nehovořil kriticky. „Pana prezidenta velmi trápí otázka oslavování banderovců,“ řekl po schůzce na Hradě šéf Senátu Jaroslav Kubera z ODS.



Ukrajinský prezident Petro Porošenko v prosinci podepsal zákon, který rozšiřuje řady válečných veteránů o někdejší příslušníky Ukrajinské povstalecké armády, ozbrojené složky Organizace ukrajinských nacionalistů Stepana Bandery, lidově zvané banderovci. Bandera za druhé světové války jako vůdce ukrajinských nacionalistů vyhlásil samostatný ukrajinský stát a spoléhal na podporu německého wehrmachtu.



Petříčkovo odvolání požadují komunisté

S Petříčkem, který je momentálně nejvíce prozápadně vystupujícím ministrem české vlády, mají dlouhodobě problém komunisté, kteří tolerují vládu Andreje Babiše. Se Zemanem o tom ve středu na Hradě mluvil předseda KSČM Vojtěch Filip. „Pan prezident vyslovil nespokojenost s prací pana Petříčka, tam jsme se shodli,“ řekl Filip. Zeman je kritikem sankcí vůči Rusku.

Petříček je důsledným kritikem ruské anexe ukrajinského Krymu a zastáncem sankci vůči Rusku. „Česká republika anexi Krymu neschvaluje, neuznává a nepodporuje, což je oficiální stanovisko české vlády,“ řekl Petříček, zatímco Zeman v roce 2017 Zeman před Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve Štrasburku označil ruskou anexi ukrajinského Krymu za „fait accompli“, tedy hotovou záležitost a protiruské sankce prohlásil za nefunkční.



Petříček má podporu své ČSSD a dává zatím najevo, že jeho zahraniční politika nebude podřízena Zemanovým přáním. Ruskou politiku kritizoval i při své návštěvě na Ukrajině. Při návštěvě této země zamířil až na frontovou linii na východě Ukrajiny, kterou se snaží odtrhnout proruští separatisté. „Je třeba tlačit na Rusko, aby hledalo cestu k plnění minských dohod a ukončení konfliktu. Lidé na obou stranách mají zájem žít normální životy. Naše úsilí musí pokračovat. A doufám, že Rusko se bude chovat odpovědně,“ řekl Petříček na Ukrajině.

Ťokovi by dal šanci, vyhodil by šéfa Ředitelství silnic a dálnic

Prezident se ve čtvrtek v televizi Barrandov naopak zastal ministra dopravy Dana Ťoka, který je ve vládě za ANO a o jehož odvolání také usilují komunisté.

„Je třeba ještě mu dát určitou šanci,“ prohlásil Zeman. Kdybychom každý rok měnili ministra dopravy, znamenalo by to podle prezidenta další zpoždění při výstavbě dálnic. Smířlivý by ale Zeman na místě Ťoka nebyl k šéfovi Ředitelství silnic a dálnic. „Nevyhodíme-li některé své podřízené, budeme vyhozeni sami,“ varoval přitom nepřímo Ťoka prezident Zeman.

„U pana Ťoka měl jiný názor než já,“ řekl šéf KSČM po středečním setkání s prezidentem na Pražském hradě.



Babiš odmítá, že by se již s komunisty dohodli na odvolání Ťoka

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš ve čtvrtek odmítl informace, že už se dohodl s předsedou komunistů Filipem na odchodu ministra Ťoka z kabinetu v půlce března i na jménech jeho možných nástupců. „Není to KSČM, která rozhoduje, kdo bude ve vládě a kdo nebude,“ řekl Babiš před odletem na bratislavskou schůzku premiérů visegrádské čtyřky s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Ťok řekl, že cítí důvěru premiéra.

Filip serveru Neovlivní.cz řekl, že s Babišem probíral personální změny kabinetu. Na otázku, zda na schůzce s premiérem, kde řešili i odchod Ťoka, padl termín 15. března, Filip odpověděl: „Ano, o tomto, respektive podobném termínu se premiér zmiňoval“. Babiš řekl, že žádná taková dohoda neexistuje, informace označil za nesmysl.

„Pan premiér se mnou o té věci nemluvil a mám pocit, že ta jeho vyjádření dneska ukazují, že mně spíš dává důvěru,“ řekl Ťok. „Já cítím, že koloritem této druhé vlády je snaha pana Filipa, aby si mohl na místě dopravy dosadit nějakého svého člověka a pan premiér mu to nechce umožnit,“ uvedl Ťok.