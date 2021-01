Trump způsobil smrt pěti lidí, řekl Zeman. Na Hrad by volil Babiše

Prezident dodal, že většinou to byli jeho stoupenci. „Poškodil i vlastní lidi. Byla to zbabělost odcházejícího politika,“ prohlásil český prezident.



„Schopnost člověka je mimo jiné dána tím, že dokáže uznat porážku. A dokonce tou porážkou se dokáže i poučit,“ řek Zeman.

Bylo podle něj mnoho politiků, kteří zpočátku vzbuzovali naději, a pak ne. Řekl, že Trump pomohl Izraeli. Na druhé straně kritizoval jeho plán odchodu vojáků z Afghánistánu, čímž se podle Zemana jen otevře prostor teroristům.

„Zbabělý odchod. Já si skutečně nedokážu vzpomenout, i když v historii by určitě takové případy byly, na jakéhokoli amerického prezidenta, který by odcházel s takovouhle ostudou,“ uvedl v rozhovoru pro Blesk český prezident. Řekl, že obecně nemá rád násilné revoluce.

Na Hrad by jako příštího prezidenta Zeman volil Babiše

Zeman také komentoval příští prezidentskou volbu. Za vhodného kandidáta by považoval premiéra Andreje Babiše a volil by ho. „Kdyby kandidoval, volil bych ho,“ řekl Zeman.

Babiš svou kandidaturu nepotvrzuje, ale už ani nevylučuje. Jenom smrt podle něj nemůžeme vyloučit. „Já jsem manažer, krizový manažer. Víte, že já neumím mluvit,“ řekl Babiš naposledy v Partii v televizích Prima a CNN Prima News.

Sázková kancelář Fortuna považuje Babiše ze favorita příští prezidentské volby. Na jeho vítězství je vypsaný v sázkové kanceláři Fortuna nyní kurz 2,5:1.

Bartoš může být premiérem, když vyhraje volby

Prezident Zeman také reagoval na to, že se s ním chce setkat šéf Pirátů Ivan Bartoš a ptát se ho, jak bude postupovat po volbách do Sněmovny. Bartoše zajímá, zda dá šanci sestavit vládu lídrovi strany, která bude mít sama nejvíc křesel, nebo tomu, kdo sežene podporu 101 a více poslanců.

„S panem Bartošem se samozřejmě rád sejdu. Stejně jako se setkám s řadou dalších lidí,“ řekl Zeman. „Pan Bartoš musí vyhrát volby, to je základní podmínka, abych ho jmenoval premiérem,“ řekl prezident.



„Já si počkám na tu povolební situaci a ať už to bude kdokoli, tak bude muset mít kromě vítězství ve volbách také zajištěnou, pokud nedostane 51 procent, nějakou koalici, protože co se stane, když ho jmenuji premiérem? Tak on sestaví vládu, s tou vládou půjde do Sněmovny a požádá o důvěru. A když tu důvěru nedostane, tak prezident má ještě jednu šanci jmenovat premiérem. Může to být tentýž, může to být druhý na pásce a podle Ústavy třetí šanci už má předseda Sněmovny,“ uvedl Zeman s tím, že jako vždy využije všech svých možností.