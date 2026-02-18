Zeman požádal o humanitární gesto pro českého studenta, zadržela ho Čína

Zeman uvedl, že případ zadrženého českého studenta ho velmi trápí. „S respektem k právní stránce věci jsem požádal prezidenta Si Ťin-pchinga o humanitární gesto ve prospěch českého studenta. Jsem přesvědčen, že takové gesto by prospělo dobrým vztahům mezi našimi zeměmi,“ napsal. Velvyslanec Feng Piao přišel za Zemanem do jeho nové kanceláře na pražském Novém Městě.
Současný ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se minulý týden sešel na Mnichovské bezpečnostní konferenci s šéfem čínské diplomacie Wang Iem. Po jednání Macinka uvedl, že Česko má zájem na stabilních vztazích s Čínou. Podle čínské státní televize CGTN Wang po setkání ocenil aktivní závazek Česka zlepšit s Čínou vztahy.
Silnou orientaci na Čínu prosazoval právě Zeman. Wang v Mnichově připomněl, že v březnu uplyne deset let od podpisu společného prohlášení Česka a Číny o navázání strategického partnerství. Stalo se tak u příležitosti návštěvy Si Ťin-pchinga v Praze. Při návštěvě sjednaly země celou řadu dohod, další memoranda a rámcové dohody mezi firmami se týkaly investic. Jejich hodnota ale byla nakonec výrazně nižší, než se původně předpokládalo.
|
Exprezident Zeman stěhuje kancelář z Dejvic na Nové Město, Ovčáčka nahradil
V lednu česká policie zadržela člověka podezřelého z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Obvinila ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jde o první využití paragrafu, který stávající koalice slibuje zrušit. Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na to uvedl, že zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance.