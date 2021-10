Zemanův druhý den v nemocnici. Jeho stav označují jako stabilizovaný

Později uvedla, že o prezidenta pečuje tým zdravotníků specializovaných na intenzivní péči. Jeho léčebný plán stanovuje lékařské konzilium nemocnice složené ze specialistů na Zemanovy dílčí zdravotní problémy.



Podle jeho ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala jsou důvodem hospitalizace komplikace provázející jeho chronické onemocnění. Více k prezidentovu stavu Zavoral říct nechtěl, a to s odkazem na to, že jde o lékařské tajemství a že Zeman to odmítl.

Zavoral jen řekl, že lékaři přesně znají diagnózu, a jsou proto schopni přesně zacílit léčbu tak, jak má vypadat. Zeman je podle šéfa ÚVN hospitalizován na pracovišti intenzivní medicíny.

„Prognóza v řádu týdnů“

O prezidentově stavu si nedělá iluze psychiatrička a bývalá ministryně Džamila Stehlíková, která v předchozích dnech zveřejnila zatím nejzevrubnější analýzu. Podle ní trpí Zeman nyní již zřejmě karcinomu jater. „Obecně prognóza u karcinomu jater je v řádu týdnů,“ uvedla v pondělí na Twitteru.

„Pan prezident Miloš Zeman je hospitalizován na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK) a ÚVN, kde o něj pečuje tým zdravotníků specializovaných na intenzivní péči,“ napsala Zinke. „Léčebný plán pana prezidenta stanovuje lékařské konzilium ÚVN složené ze specialistů na dílčí zdravotní problémy pacienta,“ dodala.

Podle zpravodajky ČTK budovu, ve které je prezident léčen, hlídají uniformovaní policisté, v okolí stojí několik policejních vozů. Průchod kolem pavilonu policisté neumožňují. Novináři nesmí v areálu nemocnice natáčet.

Zeman byl v ÚVN už v září. Strávil tam osm nocí. Podle Pražského hradu šlo o rekondiční pobyt, při kterém prezident podstoupil několik vyšetření a infuze.



V tehdejší zprávě Hradu je uvedeno, že prezident trpěl dehydratací a mírným vyčerpáním a že u cukrovky nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty. Neuropatie nohou, kvůli které se prezident pohybuje na vozíku, podle zprávy přetrvává.

Nyní byl převezen do nemocnice na začátku povolebního vyjednávání o sestavení nové vlády.