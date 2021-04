Zemana mám taky rád, největší radost z něj má však Moskva, řekl Hamáček

Od bezpečnostních složek měli podle něj vládní politici dost věrohodných informací o zapojení ruských agentů na výbuchu munice v roce 2014, aby přistoupili k tak tvrdé akci vůči Moskvě. Jejich informace nezpochybnili ani členové příslušných parlamentních orgánů, kteří se mohli s materiálem seznámit.

V prezidentově vystoupení si každý našel to svoje, bohužel včetně Ruské federace, uvedl Hamáček. Připomněl, že Zeman nicméně souhlasil s vyhoštěním 18 ruských agentů z velvyslanectví v Praze. Zbytečný byl podle něj pokus vysvětlit v osmi minutách projevu velmi složitý případ.

Nahrál podle vás prezidentův projev Rusku? Ano 3100 Ne 106

„Popravdě řečeno, největší radost z toho měli v Moskvě. Přidal k tomu druhou verzi, nevím proč to pan prezident řekl, České republice to moc nepomohlo,“ uvedl vicepremiér, který v době zveřejnění případu řídil ministerstvo zahraničí.

Připomněl, že vedle zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) existuje ještě neveřejný vyšetřovací spis policie, kde je důkazů o zapojení ruských agentů do ničivé exploze ve Vrběticích mnohem víc. Zdůraznil, že vláda má plnou důvěru v práci Nejvyššího státního zastupitelství, policejních složek i zpravodajských služeb. Pokud by jejich informace nebyly přesvědčivé, nepřistoupil by jako ministr zahraničí k tak bezprecedentní reakci vůči Rusku, zdůraznil.

Zeman v neděli řekl, že podle zprávy BIS neexistují důkazy ani svědectví, že by agenti v areálu byli. Podezření jsou podle Zemana ale vážná. Žádná suverénní země si podle něj nemůže dovolit, aby na jejím území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva občané a byla způsobená miliardová škoda. „Na druhé straně pracujeme s dvěma vyšetřujícími verzemi.

Jan Hamáček @jhamacek K vystoupení pana prezidenta: Já mám Miloše Zemana také rád a nechci ho proto kritizovat. Potvrdil, že ho vláda informovala, potvrdil, že naše kroky podpořil. Jsem rád, že v zásadních krocích jednají ústavní činitelé ve shodě. oblíbit odpovědět

Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny,“ uvedl prezident.

Zeman nahrál protistraně, míní opozice

Jeho vystoupení kritizovali mnozí opoziční politici, podle nich Zeman otevřel cestu ruské dezinformační kampani a nahrál protistraně. Podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila sdělil prezident veřejnosti údaje z živého případu, čímž ohrozil vyšetřování i bezpečnost ČR, zatímco některé informace naopak vynechal.

Zeman podle Hamáčka sám řekl, že čerpá ze zprávy BIS - podle jeho informací jediná zpráva tajné služby, která odešla na Hrad, byla v režimu utajení. „Pokud pan prezident citoval z této zprávy, tak citoval utajované skutečnosti,“ uzavřel ministr vnitra.

Ruská média z projevu českého prezidenta dnes vyzdvihla jeho slova o neexistenci důkazů o přítomnosti ruských tajných agentů v muničním skladu v době exploze či o druhé vyšetřovací verzi, kterou je neodborná manipulace s výbušninou.

Projev prezidenta Miloše Zemana ke kauze Vrbětice: