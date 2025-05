Křest se konal v pražských Nuslích v prostorách hotelu Prague Towers. Kromě Miloše Zemana a Felixe Slováčka se ho zúčastnila novinářka a manželka bývalého Zemanova kancléře Vratislava Mynáře Alexandra Mynářová, poslanec Radek Vondráček (ANO) nebo člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Vadim Petrov.

Na křest měla jako kmotra dorazit také herečka Jiřina Bohdalová, ta je však podle Procházky a Panenky až do čtvrtka v nemocnici na kontrole. Nemohla tak dorazit. „Přeji Jiřince brzké uzdravení a snad se jí nezatočí hlava, až si tuto knihu přečte,“ řekl na akci Zeman.

Na úvod zahrál Slováček znělku známou ze seriálu Cirkus Humberto. Pak ji zahrál ještě jednou, když si skladbu vyžádal přímo Zeman. Celá událost se nesla v duchu kritiky vlády premiéra Petra Fialy (ODS).

„V knize jsme popsali největší přešlapy Fialovy vlády, ale ne všechny, to bych tu nedržel pouze jedinou knihu, ale byla by tu celá sbírka spisů,“ představili knihu autoři. Před kamery poté pozvali Zemana, aby se ujal hlavního slova. „Rád bych tu přivítal člověka, který je vlastně za vznik knihy zodpovědný, neboť to byl právě on, kdo jmenoval do pozice předsedy vlády Petra Fialu,“ uvedl Procházka. Tehdejší prezident Zeman jmenoval Fialu premiérem na podzim 2021.

Podle Zemana může kniha sloužit jako obžalovací spis pro současnou vládu nebo jako bible pro opozici. Knihu při křtu hosté nepolévali, jak je zvykem, ale pouze si připili šampaňským.

V knize mluví například slovenský premiér Robert Fico, europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) či maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

Miloš Zeman se na představení publikace od Panenky a Procházky neukázal poprvé, byl přítomen také na křtu knihy Spiknutí v dubnu minulého roku. Ten se konal v Arcibiskupském paláci na pražských Hradčanech. Tehdy se účastnil také kardinál Dominik Duka, který knize požehnal, napsal také její doslov. Autoři v knize s podtitulem „Pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR“ popisují okolnosti hospitalizace Zemana po volbách v roce 2021.