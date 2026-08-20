„To víte, že mě to láká. Že v koutku mé duše o tom stále uvažuji,“ naznačil bývalý prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro iDNES.cz, že jeho dvě funkční období na Pražském hradě nemusela být těmi posledními. Vzápětí sice dodal, že se nechce stát „českým Bidenem“, podle zástupců strany Motoristé sobě i oslovených odborníků by se ale Zeman ve volbách mohl opřít o slušnou podporu.
„Pokud by kandidoval, neměl bych žádný problém mu svůj hlas ve volbách dát,“ vyjádřil se pro iDNES.cz na adresu Miloše Zemana ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě).
Miloš Zeman hovoří o tom, že ho souboj o Hrad láká. Určitě se královsky baví reakcemi.
Radek Vondráčekmístopředseda hnutí ANO