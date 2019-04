V případě obžaloby by Zeman Babiše neodvolal. Benešovou schvaluje

V úvodu pořadu sdělil Zeman, že francouzskému prezidentovi Macronovi nabídl pomoc hradních restaurátorů při opravě katedrály Notre-Dame v Pařiži. „Ať každý pomáhá, jak umí,“ dodal. Konspirační teorie o příčině vzniku požáru přirovnal k těm při zničení newyorských dvojčat.

V případě obžaloby by premiéra Babiše prezident neodvolal. „Obžalovaný premiér ještě není odsouzený premiér. Vyjádřím se až na základě výsledků případného soudního jednání. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat.“ řekl.

Prezident 30. dubna jmenuje dva nové ministry, kteří nahradí ministra dopravy Dana Ťoka a ministryni průmyslu Martu Novákovou. „Na výměnách ministrů nevidím nic škodlivého. Pokud máte dobré náhradníky, samozřejmě,“ sdělil.

„S panem Babišem jsem ještě o rezignaci pana Kněžínka nemluvil. Je v kompetenci premiéra, aby někoho případně navrhl. Marie Benešová i Jeroným Tejc jsou velmi dobří odborníci,“ vyjádřil se prezident ke čtvrteční rezignaci ministra spravedlnosti Jana Kněžínka.

Odvolání Václava Klause mladšího ze školského výboru pokládá Zeman za ubohé. „I když můžeme mít vůči Václavu Klasovi mladšímu řadu politických výhrad, tak ho snad nikdo nekritizuje jako vynikajícího školského odborníka. Sněmovna lepšího odborníka nemá. Politikaření opět zvítězilo nad odborností,“ míní.

Hodnost generála? Procházka ano, Koudelka ne

Zástupce ředitele Společného operačního centra ministerstva obrany Petra Procházku by tentokrát do hodnosti generála jmenoval. „Uznávám, že ho dvakrát odmítnout byl dostatečný trest za to, že toleroval, že příslušníci jeho jednotky měly na helmách symboly SS,“ řekl Zeman.



Šéfa BIS Michala Koudelku by však stále nejmenoval. „Pokud jde o pana Koudelku, tak víte sám, že přibyl další argument proč ho nejmenovat, což je zásah BIS do výkladu dějin. Tomu se sice všichni smáli, ale byla to neskutečná drzost. Pokud jde o kauzu Huawei, za kterou je s panem Navrátilem spoluodpovědný, tak další a další země prohlašují, že Huawei není bezpečnostní riziko, takže jsme si uřízli velkou ostudu,“ dodal prezident.