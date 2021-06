Jak se máme usmívat, když máme... prezervativy, řekl Zeman při focení

„Jak se máme usmívat?“ řekl Zeman a než pokračoval, zazněl ještě pokyn ze sálu: „Očima“. Ale prezident se nedal a svou myšlenku dokončil.

„... když máme, ne prezervativy, ale jak se tomu říká... respirátory, už jsem si vzpomněl,“ prohlásil prezident a podíval se postupně na přísedící po obou stranách, tedy ministryni financí Alenu Schillerovou a pak ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou.

Před fotografováním prezident vítal jednotlivé ministryně kyticí, ministry jen podáním rukou. Obzvlášť vřele reagoval na staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, pro kterého měl „překvapení“.

„Jste jediný ministr, se kterým si netykám,“ řekl Zeman a slíbil, že to napraví hned, jak bude příležitost si připít.

Vláda byla pozvaná na oběd s prezidentem. Zhruba hodinu a půl dlouhá schůzka se týkala aktuálních domácích i zahraničních témat.



Zeman v neděli mimo jiné řekl, že bude lobbovat za to, aby pomoc obcím na jižní Moravě postiženým tornádem byla co nejštědřejší. V televizi CNN Prima News dodal, že by se vypravil na jihovýchodní Moravu poničenou tornádem, pokud by ho nelimitoval jeho invalidní vozík.