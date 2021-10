KOMENTÁŘ: Způsobilý prezident? Rozhodují skutky, nikoliv stav mysli

Když si jde hlava státu každý večer zdřímnout, dostane se zhruba na osm hodin do stavu, v němž není schopna jmenovat předsedu vlády, vyřídit žádost o milost ani přijmout vedoucího zastupitelské mise. Problém to není za předpokladu, že se ráno probudí. Lépe řečeno, že se probudí krátce předtím, než úkon učinit má a musí. Stejné je to v případě sebetěžší nemoci. Parlament se může usnést na tom, že hlava státu není způsobilá vykonávat úřad, teprve tehdy, dostane-li se prezident do prodlení s plněním konkrétní povinnosti. Neučiní to, co učinit musí, a kvůli jeho nečinnosti se neuplatnění jemu svěřená pravomoc.