Modlili se za Zemana, řekl mluvčí. Kdysi je prezident přirovnal k nacistům

Ovčáček se k modlitbám věřících jednoho a téhož Boha vyjádřil ve středu v internetovém pořadu Aby bylo jasno. Podle něj Zemanovi k uzdravení pomohly i tisíce přání od jeho podporovatelů.

„Přišla zpráva z Medíny od muslimů, že se dozvěděli, že je náš prezident nemocný a že se za něj modlí. V Damašku apoštolský nuncius sloužil mši za pana prezidenta,“ řekl Ovčáček ve středečním rozhovoru s političkou a novinářkou Janou Bobošíkovou.

Zemanův tiskový mluvčí tím velmi ocenil vyjadřovanou podporu Zemanovi, která v době jeho nemoci přicházela i z těchto arabských zemí.

Hlava státu mohla být sice muslimům vděčná za jejich modlitby, avšak v minulosti se o nich nevyjadřovala příliš lichotivě.

„Umírněný muslim je contradictio in adjecto, tedy protimluv, stejně jako contradictio in adjecto je umírněný nacista,“ pronesl Zeman v roce 2011 a islám označil za největšího nepřítele euroatlantické civilizace. Prezident také několikrát veřejně projevil obavy z přílivu islámských uprchlíků do Evropy, neboť podle jeho slov „všichni teroristé jsou muslimové“.

„Islám je náboženstvím nenávisti. A za tím si stojím, protože tento můj výrok nevyplynul z žádného předsudku, ale ze studia islámských textů,“ sdělil třeba také Zeman v roce 2013 v rozhovoru pro komunistické Haló noviny, ve kterých dříve pracoval právě Ovčáček.

Poslat pohled = akt lásky

Ovčáček v rozhovoru také prozradil, jakou měl komunikační strategie v období Zemanovy indispozice. Ta podle něho vznikla zejména na základě vědomí, že prezident se může opřít o občany, kteří mu psali tisíce zpráv plných dobrých a krásných slov. „Všechny důležité informace jsem sdělil“, hájil svoji minimalistickou komunikaci s veřejností prezidentův mluvčí.

„Vzít pohlednici, koupit ji, napsat ji vlastní rukou, koupit známku, jít k poštovní schránce nebo na poštu a poslat ji, to už je určitý akt lásky k někomu.“ Takhle mluvčí okomentoval příliv pohlednicí s přáním brzkého uzdravení, které prezidentovy udělaly radost.

Podle Ovčáčka si v době Zemanovy nemoci počínal obzvlášť dobře hradní kancléř Vratislav Mynář. „Přesto, že musel čelit podlým a zlým mediálním útokům, byl velkou oporou panu prezidentovi a choval se statečně“, dodal mluvčí.

Senátorům, kteří usilovali o zbavení jeho prezidentských pravomocí prý Zeman již veřejně odpustil. „Z politického hlediska vztahy nejsou napjaté, ale prezident nemá tendenci se senátory více komunikovat,“ uvedl Ovčáček.

Kancelář prezidenta republiky do budoucna plánuje komunikaci s veřejností co nejvíce minimalizovat, neboť podle Ovčáčka již v posledním roce prezidentova mandátu „není čas na sáhodlouhá, opakovaná a neustálá prohlášení.“ Tím se údajně inspiroval i samotný Ovčáček na svém Twitterovém účtě, kde nyní výrazně ubylo jeho komentářů.

Ovčáček dále sdělil, že prezident bude své politické plány konzultovat nejčastěji s předsedou vlády, nebo s ministrem spravedlnosti. Na poli mezinárodní politiky prý Zemanovi záleží zejména na dobrém vztahu s Izraelem. Mluvčí Hradu nastínil i harmonogram budoucích měsíců. V první polovině roku by se měly konat odložené ceremoniály k předávání státních vyznamenání a Zemanovo funkční období uzavře české předsednictví v EU.