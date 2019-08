Zeman ČSSD radí moudře. Když ho nevyslyší, je s ní konec, říká Ovčáček

„Sociální demokracie má možnost vyslechnout moudrou radu prezidenta republiky. Není to způsob, jakým by chtěl prezident republiky sociální demokracii poškozovat, ničit, pošlapávat. Je to dobře míněná rada,“ řekl tiskový mluvčí Hradu Jiří Ovčáček pro iDNES.cz

Ovčáček uvedl, že kdyby se ČSSD rozhodla kvůli neshodám ohledně kandidáta na post ministra kultury ukončit svoje vládní angažmá, mělo by to pro stranu dva negativní důsledky.

„Tím prvním výsledkem by byl pokles další podpory veřejnosti a ve své podstatě by to pro stranu znamenalo konečnou na parlamentní politické scéně,“ uvedl Ovčáček.

Druhým negativním důsledkem by podle něj byl také konec desítek sociálních demokratů ve veřejných funkcích.

Spor ohledně jmenování nového ministra kultury označil mluvčí za marginálii. Zopakoval, že prezident republiky nepovažuje Michala Šmardu za vhodného kandidáta.

Šéf ČSSD Jan Hamáček ale v pondělí oznámil, že na nominaci Šmardy trvá a že strana nebude navrhovat jiné jméno. Na otázku, jestli je prezident ochoten ustoupit, mluvčí jednoznačně neodpověděl. Postoj prezidenta označil za „přátelské pobídnutí“.

Odchod ČSSD by neznamenal pád vlády

„Pokud by sociální demokracie opustila, ke své škodě, vládu Andreje Babiše, tak by došlo k prosté rekonstrukci vlády, taková vláda by nemusela žádat o vyjádření důvěry Poslaneckou sněmovnu,“ popsal Ovčáček scénář, který by podle něj nastal, kdyby se ČSSD rozhodla z vlády odejít.

Připouští, ale že by situace mohla vyústit v hlasování o nedůvěře vládě. V takovém případě by opozice potřebovala 101 hlasů z celkového počtu 200 poslanců.

Během úterý by se měl prezident setkat s předsedou vlády Andrejem Babišem. Ten se přidal ke kritice Šmardy. Na sociální síti Facebook napsal, že souhlasí s prezidentem v tom, že Šmarda není vhodným kandidátem na post ministra kultury.