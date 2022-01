Zeman odmítl politické zneužívání olympiády, sportovcům popřál úspěch

Sportovcům popřál úspěch i zdraví, organizátorům pak profesionalitu, aby se nestalo, že ve výpravě budou neočkovaní proti koronaviru.

„Jsem zásadně proti zneužívání olympijské myšlenky pro politické cíle. Zažili jsme to kdysi dávno jak v Moskvě (1980), tak v Los Angeles (1984). Nyní je jemnější forma tohoto zneužití, kdy bojkot se vyhlašuje jenom u politiků a nikoliv u sportovců,“ uvedl Zeman.

K diplomatickému bojkotu her v Pekingu se rozhodly přikročit USA, Británie, Kanada, Austrálie nebo Japonsko, které tam nehodlají vyslat vládní představitele.

Rozhodnutí odůvodnily porušováním lidských práv v Číně. Podobný bojkot už loni v červnu doporučil český Senát, s nímž Zeman nemá dobré vztahy mimo jiné kvůli senátní misi na Tchaj-wan.

Senátoři poukázali na zkušenosti z letní olympiády v Pekingu v roce 2008, kdy čínský režim v rozporu se závazkem uspořádat hry jako svobodné a otevřené omezil volný pohyb sportovců i novinářů. Podobná omezení se chystají i nyní.

„Upřímně řečeno, když někteří političtí bafuňáři na olympijských hrách nebudou, nic hrozného se nestane,“ uvedl v souvislosti s diplomatickým bojkotem Zeman, který bývá označován za přítele Číny.

Český velvyslanec v Číně Vladimír Tomšík podle projektu Sinopsis loni v rozhovoru s čínským deníkem Beijing Daily řekl, že na Zemanovu žádost vyjadřuje podporu únorovým zimním olympijským hrám v Pekingu.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) následně telefonicky požádal Tomšíka, aby se zdržel dalších takových výroků, neboť nezapadají do připravované revize vztahů ČR s Čínou.

Prezident zároveň sportovcům popřál, aby je nepostihly žádné „organizační zmatky“, které podle něj znemožnili několika sportovců účast na loňské letní olympiádě v Tokiu.

Mezinárodní olympijský výbor i Český olympijský výbor by měly být složeny z profesionálních organizátorů, „nikoli z amatérů, kteří pouští do letadla nenaočkované osoby“, dodal Zeman.Z výpravy letadlem do Tokia mělo šest členů pozitivní test na koronavirus, mimo jiné neočkovaný lékař Vlastimil Voráček.