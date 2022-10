Zeman vyznamená odbojáře Mašína, jeho dcera odmítá ocenění převzít

Prezident Miloš Zeman 28. října vyznamená in memoriam Josefa Mašína, který byl členem protinacistické odbojové skupiny Tři králové. Serveru Seznam Zprávy to potvrdila jeho dcera Zdena Mašínová. Zároveň ale řekla, že ona sama odmítá ocenění od prezidenta převzít. Server také uvedl, že ocenění by měl získat ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral, který je Zemanovým ošetřujícím lékařem.