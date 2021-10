Zabraňme paralýze země. Politici se přiklánějí k odebrání pravomocí prezidentovi

„Mala mens, malus animus,“ napsal na Twitter mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, což v překladu znamená „zlá mysl, zlý duch“. Ovčáček v minulosti uvedl, že „Článek 66 je určen pro situaci, kdy je prezident v kómatu nebo unesen“. O zdravotním stavu prezidenta Hrad dlouhodobě mlčí.

K prognóze Ústřední vojenské nemocnice, že prezident Zeman není schopen vykonávat pracovní povinnosti, se vyjádřili také poslanci ze současné opozice. „Článek 66 slouží k situaci, do které jsme se dostali. Pokud podle dopisu z ÚVN není a nejspíš ani nebude prezident schopen vykonávat své pravomoce, musíme tyto pravomoce rozdělit mezi jiné ústavní činitile, aby nedošlo k paralýze země,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Doplnila, že se bude postupovat v souladu s Ústavou.



Končící šéf Sněmovny Vondráček by byl s aktivací článku 66 ústavy opatrný. Měla by to případně udělat až nová Sněmovna, řekl České televizi.



V úterý budou zástupci poslaneckých stran jednat s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem o tom, co bude následovat. „Současné informace o zdravotním stavu pana prezidenta od ÚVN jsou vážné. Zítra budeme s panem předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a dalšími předsedy o této situaci jednat. Aktivace Článku 66 Ústavy se jeví jako velmi pravděpodobná. Zítra budeme mít více informací,“ doplnit předseda lidovců Marian Jurečka.

Předseda ODS Petr Fiala popřál prezidentu Miloši Zemanovi „hodně sil a brzké uzdravení“. „Zpráva ÚVN o tom, že prezident Zeman není v tuto chvíli schopen vykonávat svou funkci je velmi závažná. Je potřeba hledat shodu na dalším postupu napříč politickým spektrem,“ napsal na Twitter.

K aktivaci článku 66 se přiklání i europoslanec Tomáš Zdechovský. „Prezident není schopný vykonávat svůj úřad. Kancléř Mynář to věděl, a přesto k němu vedl předsedu Sněmovny, který následně lhal, že je prezident zjednodušeně řečeno v „dobré kondici“. Nezbývá nic jiného, než aktivovat článek 66,“ napsal.

„Naše země se nachází ve velmi vážné situaci. Pokud není pan prezident schopen vykonávat pracovní povinnosti, je potřeba o tom nelhat a najít shodu nad tím, jak tuto situaci řešit. Citlivě a s důrazem na zájmy našich občanů. Panu prezidentovi přeji zdraví,“ reagoval předseda STAN Vít Rakušan.

„Nikdy se už nedozvíme, jak dlouho nikým nevolený Mynář fakticky vykonával pravomoce prezidenta za nemocného Miloše Zemana. V každém případě se jich nechtěl vzdát do poslední chvíle, tajil informace od ÚVN a útočil na Senát. Ten pán je zločinec a mělo by s ním být tak nakládáno,“ napsal bývalý poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek.



„Vzhledem k tomu, že Mynář sám sebe de facto nominoval na pozici vykonavatele pravomocí prezidenta je na místě aktivace čl.66 Ústavy. Nebo se ještě dozvíme co vše bylo podepsáno a kdo byl jmenován,“ uvedl předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek.