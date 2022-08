Zeman je v Ústřední vojenské nemocnici. Plánovaná návštěva, říká mluvčí

„Mohu pouze konstatovat panu prezidentovi končí tento týden dovolená a v týdnu příštím už jsou naplánovány mnohé aktivity - setkání s velvyslanci, setkání s panem premiérem nebo Země živitelka,“ doplnil Ovčáček.

„Jediné, co mohu sdělit, a k čemu jsme oprávnění, je to, že pan prezident je od dnešního dopoledne plánovaně hospitalizován v ÚVN. Jedná se o krátkodobou hospitalizaci,“ upozornila Zinke na dotaz iDNES.cz.

V červenci Zeman sdělil v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News, že očekává, že mu lékaři vyndají vyživovací sondu zavedenou do žaludku. Upřesnil, že by to mělo být na podzim.

K svému zdravotnímu stavu prezident řekl, že se cítí dobře, z odběrů krve mu lékaři zjistili pouze vyšší hladinu cukru.