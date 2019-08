Zeman nejmenuje Šmardu ministrem, chce od Hamáčka jiného kandidáta

„Prezident republiky Miloš Zeman konstatoval, že pan Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury. Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky. Proto prezident republiky požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby mu prostřednictvím předsedy vlády navrhl jiného kandidáta, splňujícího alespoň elementární odborné předpoklady,“ uvedl Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Sociální demokraté přitom kvůli tomu, že Zeman otálel s odvoláním Staňka a ignoroval návrh na jmenování Šmardy, hrozili i odchodem z vlády. Prezident k tomu ještě před letními prázdninami řekl, že případný odchod ČSSD z koalice s hnutím ANO by podle něj nemusel znamenat pád vlády, ale pouhou její rekonstrukci, přičemž premiér Andrej Babiš by nemusel znovu žádat Sněmovnu o důvěru.

Hrad s dlouho očekávaným prohlášením, jak bude postupovat při jmenování nového ministra kultury, přišel pouhý den poté, kdy poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna v rozhovoru pro iDNES.cz oznámil, že by Babišovu vládu podporoval i v případě, že by sociální demokracie kabinet opustila.

„Umím si představit, že bych podporoval kabinet Andreje Babiše, a to i v případě, že by byl rekonstruován. Nicméně jde o to, kdo by odstoupivší ministry nahradil,“ uvedl pak pro MF DNES exministr kultury Staněk, který vedením úřadu při svém odchodu pověřil náměstka Reného Schreiera.

Hnutí ANO má 78 poslanců. Komunisté, kteří vládu tolerují, jich mají patnáct, stejně jako ČSSD. Spolu s komunisty, Foldynou a Staňkem by se Babiš opíral o 95 poslanců, kdyby sociální demokracie z vlády odešla. K jisté většině by se musel opřít buď o hnutí SPD, což dosud veřejně odmítal, nebo zkusit získat hlasy od tří odpadlíků od Okamurova hnutí, dvou bývalých poslanců ODS, kteří zakládají nové uskupení Trikolóra (Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová Zahradníková) a ještě někde najít stoprvní hlas.

Pravicová opozice zkritizovala Zemana i premiéra Babiše

Počínání prezidenta Zemana i premiéra Babiše zkritizovali opoziční politici. „Není nic jednoznačnějšího: buď teď premiér najde odvahu podat kompetenční žalobu, nebo definitivně potvrdí svou naprostou impotenci. A navíc bude spoluviníkem eroze ústavního systému,“ napsal na Twitteru šéf hnutí STAN Petr Gazdík.



„Fraška kolem výměny ministra kultury pokračuje. Miloš Zeman se dál chová protiústavně. Za výběr ministra a jeho odbornost odpovídá předseda nominující strany a premiér. Prezident má právo odmítnout jmenovat ministra jen ze závažných důvodů a ty zde nevidím,“ uvedl šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Prezident Zeman se znovu snaží rozehrát spor mezi ním a ČSSD, ale ve skutečnosti jde o kompetenční spor mezi premiérem Babišem a prezidentem. Smutný pohled na tento politický ping-pong,“ napsal na Twitteru lídr ODS Petr Fiala.