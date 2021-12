Odmítnutí Lipavského je nesmyslné, říká Bartoš. Schillerová Zemana hájí

Podle Bartoše by prezident neměl do schvalování ministrů projektovat své personální výhrady. Role prezidenta v parlamentní demokracii je podle něj jiná. „Ty důvody prezidenta jsou smyšlené. Prezident může mít důvody někoho nejmenovat, ale bývají to důvody ústavní, nebo kandidát může mít přečin, který by mu bránil funkci vykonat. Ale to není tento případ... Ty důvody jsou nesmysl,“ řekl v Partii předseda Pirátů.

Zopakoval, že Jan Lipavský zůstává jediným kandidátem na ministra zahraničí. „Věřím, že pan prezident jmenuje vládu tak, jak byla navržená.“ Kdyby se tak nestalo, řešením je pro novou vládu kompetenční žaloba.

Alena Schillerová si myslí opak. Podle ní prezident jedná v souladu s Ústavou. „Myslím, že Andrej Babiš hledal vždy dohodu s Milošem Zemanem. Udrželi jsme tu stabilní vládu. Klaus i Havel, všichni měli historicky výhrady a nechtěli je jmenovat. Jen blbec nemění názory, slovy Miloše Zemana,“ poznamenala. „Stejně se nestane zítra nic jiného, než že ta vláda vznikne bez Jana Lipavského,“ předpověděla Schillerová.

Zmínila, že za Andreje Babiše měl prezident velmi silný vliv na vládní politiku. Kdyby podle ní prezident chtěl, mohl říci, že má covid a na dva týdny přestane cokoliv dělat. „Místo toho zvolil zvláštní pozici, aby nezdržoval. Nebylo to nic jednoduchého,“ dodala.

Prezident odmítl v pátek jmenovat ministrem zahraničí kandidáta Pirátů Jana Lipavského. Mezi důvody uvedl, že mu vadí jeho nízké vzdělání i vztah k Izraeli. Mnoho politiků i ústavních právníků však tvrdí, že jsou jeho důvody k nejmenování Lipavského personální, a že si vykládá Ústavu podle sebe.