Před 170 lety se narodil Masaryk, Zeman s Babišem položili věnce v Lánech

Na hrob položili věnce také zástupci dalších institucí. Věnec položil i starosta Lán Karel Sklenička. Po kladení věnců zazněly písně Ach synku, synku a Teče voda, teče. Prezident Zeman se během první písně připojil a část sloky zpíval ze svého místa společně s umělci.

Po politicích si výročí narození prvního československého prezidenta u hrobu připomněli zástupci dalších institucí, nechyběla česká ministerstva, Univerzita Karlova nebo Česká obec sokolská.

Odpoledne začne v muzeu T.G.M. výstava nazvaná „TGM to nikdy nebude mít lehké“, která ukazuje, jak byl Masaryk vnímán v různých etapách novodobých dějin.

Snaží se představit osobnost T. G. Masaryka jako konsensuální ikonu české společnosti a poukázat na skutečnost, jak různé interpretace a dezinterpretace Masaryka ve 20. století ovlivnily a stále ovlivňují pohledy na jeho osobnost a jeho odkaz.

Do Lán zamířili běžci z Masarykova rodiště

V jihomoravském Hodoníně ráno odstartoval štafetový běh do 360 kilometrů vzdálených Lán. Masaryk se v Hodoníně narodil .Alois Sečkář z Běžeckého oddílu TJ Sokol Praha-Krč uvedl, že se běžci vystřídají na 36 úsecích, do cíle by měli dorazit v neděli večer.



Běžci chtějí vzdát akcí hold prvnímu československému prezidentovi. „Letos je kulaté výročí a napadlo nás, že spojíme během místa, kde se Masaryk narodil a kde je pochovaný. Chceme všem připomenout, že je výročí narození prezidenta osvoboditele,“ řekl Sečkář, který štafetu odstartoval od zámečku Masarykova muzea v Hodoníně.

Běh propojí nejen dvě významná místa narození a úmrtí Masaryka, ale také místa, která jsou spjatá s jeho jménem. Předávky štafet se podle Sečkáře uskuteční například v Čejkovicích u sochy Masaryka, v Hustopečích na Masarykově náměstí nebo v Brně u Masarykovy sochy před Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity.

V Brně by se měl podle Sečkáře na pár kilometrů připojit i brněnský zastupitel David Pokorný, v obci Cerhenice na Kolínsku zase starosta Marek Semerád.

K běžcům se na trase může přidat kdokoliv. Trasa většinou vede po cyklostezkách, někdy ale také po silnicích. „Snažili jsme se vybrat úseky silnic nižších tříd, ale někdy tam máme i kousek u silnic I. třídy,“ dodal Sečkář.



Tomáš Garrigue Masaryk, v letech 1918 až 1935 první prezident Československa, začal do Lán jako hlava státu jezdit od roku 1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta Československé republiky už v roce 1919. Masaryk zemřel na lánském zámku 14. září 1937 ve věku 87 let. Bylo to skoro dva roky poté, co na prezidentský úřad ze zdravotních důvodů abdikoval. V Lánech je pohřben, stejně jako jeho manželka Charlotta, syn Jan a dcera Alice.



V lánském zámku bydlel v období druhé světové války i prezident Emil Hácha. Poté byl zámek využíván sporadicky, o jeho oživení se postaral až první polistopadový prezident Václav Havel. Zámek pravidelně navštěvoval i jeho nástupce Václav Klaus, stejně jako dosud Zeman.