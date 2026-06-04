Zeman, Kundera či Vávra. Poslanci pošlou na Hrad návrhy na vyznamenání

Znovu bude ve hře i spisovatel Milan Kundera, jehož Sněmovna navrhla už loni, ale neprošel na Hradě u prezidenta Petra Pavla. Opakovaně se Kunderu snaží prosadit předseda ANO, dnes i premiér Andrej Babiš.
Pro světoznámého spisovatele českého původu Kunderu, který žil a tvořil velkou část života ve Francii, chtěla Sněmovna nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva už loni, ale na Hradě neprošel.
Kundera v roce 2008 důrazně popřel tvrzení historiků, že v roce 1950 udal agenta-chodce Miroslava Dvořáčka. Komunistická policie si na něj počíhala přímo na koleji, kde bydlel u své kamarádky. Spisovatel označil zprávu badatelů v telefonickém rozhovoru s ČTK za nepravdivou.
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I letos jsou mezi kandidáty na ocenění někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý a obrany Luboš Dobrovský. Toho navrhuje poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek, podle něhož by měl být oceněn i bývalý velvyslanec v USA, Izraeli a Velké Británii Michael Žantovský, který byl také blízkým spolupracovníkem exprezidenta Václava Havla a pak se stal i senátorem.
Řád Bílého lva by poslanci mohli navrhnout rovněž pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké pardubické Marii Immaculatu Brandisovou.
Navrženi jsou i Eben, aktivista za práva homosexuálů Hromada či hokejista Šlégr
Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by mohli patřit podnikatel Radim Passer, herec a moderátor Marek Eben, bývalý ministr kultury Daniel Herman či herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada. Poslanci by mohli navrhnout také hokejového reprezentanta Jiřího Šlégra či fotbalistu Patrika Schicka.
Poslanec ANO Marek Novák navrhuje ocenit herního vývojáře Daniela Vávru, jemuž celosvětový úspěch přinesla hra Kingdom Come: Deliverance a její pokračování, Kingdom Come: Deliverance II, vyšlo loni v únoru a již v prvním dni po jejím vydání bylo prodáno přes milion kopií.
Vávra je také spoluzakladatelem a předsedou správní rady Společnosti pro obranu svobody projevu.
Loni Sněmovna nabídla Pavlovi k ocenění 138 lidí, původní soupis zahrnoval 150 jmen. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi, který návrhům nemusí vyhovět.
Na programu jsou ve čtvrtek ve Sněmovně i interpelace na premiéra Andreje Babiše a na další členy vlády.