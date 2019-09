Klimatická konference je mediální bublina, uvedl Zeman. Gretu posílá do školy

Zeman řekl, že mnoho politiků využívá státní svátky jako například 28. říjen a hlavně 17. listopad k demonstracím. Lidé by se podle něj měli spíše v klidu věnovat vzpomínkám na události z minulosti Česka nebo Československa. „Lidé, kteří spojí svoje demonstrace se státním svátkem, jsou tak trochu ubozí,“ poznamenal.

Debaty o klimatu, které v posledních dnech probíhají v New Yorku na půdě OSN, prý téměř nesleduje. „Já klimatickou konferenci pokládám za jednu velkou mediální bublinu, která dříve nebo později splaskne a lidé se budou věnovat důležitějším věcem,“ řekl. Tím je podle něj například energetika.

Nicméně politici by se klimatu a ochraně životního prostředí měli věnovat, i když to není nejvíce sledované a aktuální téma. Vyjádřil se i o projevu šestnáctileté klimatické aktivistky Grety Thunbergové, která v New Yorku kritizovala světové vůdce. „Já Gretu Thunbergovou pokládám za hysterku a domnívám se, že by se měla vrátit do školy,“ dodal.



Srdce bije jako zvon

Zeman mluvil i o své nedávné zdravotní prohlídce. K tomu, aby se nechal vyšetřit, ho přemluvila jeho dcera. Výsledky byly podle něj velmi pozitivní.

Srdce mu prý „bije jako zvon“, plíce má čisté, jako kdyby nekouřil a játra fungují jako u abstinenta. Přiznal však, že kvůli dehydrataci organismu musí dostat několik infuzí.

Také hovořil o vztahu Senátu a Poslanecké sněmovny. Dolní komora podle něj v asi devadesáti procentech případů tu horní přehlasuje. „To potvrdilo moji tezi, že Senát je zbytečný,“ řekl a dodal, že senátoři ho podle nemají příliš v lásce a možná i proto se rozhodli podat ústavní žalobu.