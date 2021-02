Pirát Bartoš je u Zemana. Jednají o covidu a prezidentově postupu po volbách

„Pan Bartoš musí vyhrát volby, to je základní podmínka, abych ho jmenoval premiérem,“ řekl prezident začátkem ledna.



„Já si počkám na tu povolební situaci a ať už to bude kdokoli, tak bude muset mít kromě vítězství ve volbách také zajištěnou, pokud nedostane 51 procent, nějakou koalici, protože co se stane, když ho jmenuji premiérem? Tak on sestaví vládu, s tou vládou půjde do Sněmovny a požádá o důvěru,“ uvedl Zeman v rozhovoru pro Blesk s tím, že jako vždy využije všech svých možností.

„A když tu důvěru nedostane, tak prezident má ještě jednu šanci jmenovat premiérem. Může to být tentýž, může to být druhý na pásce a podle Ústavy třetí šanci už má předseda Sněmovny,“ doplnil prezident.

Piráti stejně jako další poslanci opozice nepodpořili ve čtvrtek návrh vlády na prodloužení nouzového stavu. Zeman vyjádřil s rozhodnutím Sněmovny nespokojenost, situace podle něho ohrožuje zdraví a životy lidí.