Zeman opět promluví k národu, cestu do Ruska ještě zváží, říká kancléř Mynář

Prý jste jediný, který má v těchto dnech přístup k prezidentovi Miloši Zemanovi. Kde je a co v této době dělá?

Pan prezident je momentálně v Lánech. Ano, dohodli jsme se na režimu, že k němu mám přístup jenom já, pokud se nejedná o výjimečné události typu natáčení projevu pana prezidenta. Mediální záležitosti spadají pod mluvčího Jiřího Ovčáčka. Ale jinak pouze já. Neřekl bych, že je pan prezident v úplném klidu. Respektive je, ale nikoli v klidu pracovním.

Co pracovního v této době Miloš Zeman řeší?

Ve čtvrtek měl v Lánech k podpisu několik zákonů, ve středu zákon o změně státního rozpočtu s vyšším deficitem. Dále pak například telefonicky hovořil s paní prezidentkou Čaputovou, s izraelským prezidentem Rivlinem. Jak je pan prezident nesmírně pracovitý, tak se v Lánech nenudí, pracuje.

V Lánech s ním pobývá přinejmenším ochranka a personál lánského zámku. Předpokládám, že s Milošem Zemanem nemohou být každý den čtyřiadvacet hodin. Platí pro ně nějaká speciální bezpečnostní opatření?

Opatření jsou. Co se týče policistů z útvaru ochrany prezidenta, dohodli jsme se s jejich vedoucím plukovníkem Balážem na jistém systému, který znamená, že ochránci zůstávají v Lánech vždy šest dní, aby nepřišli do kontaktu s civilisty, například v rámci hromadné dopravy.

Každá další skupina ochránců, která na dalších šest dní nastupuje, je den předem vyšetřena pomocí stěrů a testována, jestli je nakažena či není. Zatím musím zaklepat, máme všechny negativní. Tímto opatřením, že ti kluci nejezdí domů, ale zůstávají tam celých šest dní, se snažíme vyvarovat jakékoli možné nákaze.

A personál?

Co se týče personálu, jde o dvě děvčata, zaměstnankyně Správy Pražského hradu, která jsou tam léta. Obě bydlí v Lánech, chodí z práce rovnou domů a opačně, a obě jsou pravidelně testovány na případnou nákazu koronavirem.

Co vy sám, když za Milošem Zemanem jdete?

Od doby, kdy jsem se na přelomu února a března vrátil z Číny, jsem byl testován už čtyřikrát. Pochopitelné je, že přes všechna opatření nosíme všichni v přítomnosti pana prezidenta roušky či respirátory.

Nedávno jste říkal, že prezident Zeman sehrál významnou roli při získání zdravotnického materiálu z Číny a stavby leteckého mostu. Co konkrétně pro to udělal?

Bylo to způsobeno tím, že pan prezident v době, kdy bylo Číně nejhůř, jasně deklaroval, že Česká republika nemůže zůstat stranou. Byť to byl symbolický dar ve výši několika milionů korun, zařídil humanitární pomoc, dal mi jako vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky úkol, abych to zorganizoval. Jsem velmi rád, že to bylo napříč podnikatelskou sférou, přispívaly kraje, města i fyzické osoby, samozřejmě také Kancelář prezidenta republiky.

Čína je na takovéto věci citlivá. Myslím, že jako každá jiná země. Když je nejhůř, tak jak se u nás říká: V nouzi poznáš přítele. Když jsme do Číny osobně přivezli darovací smlouvu – respektive ten dar – pocítil jsem to už podle vysoké úrovně přijetí. Při všech jednáních jsem se setkal s obrovským obdivem a poděkováním pro pana prezidenta za tento lidský a solidární krok.

Minulý týden měl Miloš Zeman projev k národu. Všichni čekali především na ocenění českých zdravotníků a dalších bezpečnostních složek v první linii, které však nezmínil. Namísto toho dlouze děkoval Číně. Řada jeho odpůrců mu vyčítá, že to vůči Číně bylo až adorační a že šlo spíš o projev pro Číňany, než pro Čechy. Co vy na to?

Já bych to oddělil. Za prvé není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. Někteří kverulanti nejprve panu prezidentovi vyčítali, že nevystoupil, že je někde schovaný, zašitý. V momentě, kdy vystoupil, našli si zase nějaké připomínky k tomu, kde vystoupil. Že to není ve veřejnoprávních médiích. Byť samozřejmě všichni – včetně veřejnoprávní televize – měli možnost se s TV Prima dohodnout. Je to stejné jako při vánočním poselství, které pan prezident natáčí pro Novu. Takže na tom nevidím nic zvláštního.

Naopak si myslím, že když dává ČT takový prostor informacím a servisu, nic se nestane, když pan prezident vystoupí v jiné televizi. Ale škarohlídové na tom samozřejmě zase vidí něco jiného. No a pak se začne kritizovat, že pan prezident v projevu neřekl úplně všechno dle představ.

Čímž se vracíme k původní otázce. Nešlo až o přílišnou adoraci Číny a nechybělo tam poděkování lékařům, zdravotníkům, hasičům, policistům a vojákům?

Pár dní předtím jsme měli expertní tým právě k tomu průšvihu, který dnes v České republice s koronavirem je. Bylo to ve fázi, kdy se u nás všechno rozjíždělo. Nejvíc tehdy lidi a zdravotníky pálil nedostatek roušek a zdravotnických potřeb. Takže to jsme se snažili zajistit v první řadě. V té době byla Čína jediným, kdo nám je byl schopen v takové míře poskytnout. Nebo já aspoň o nikom jiném nevím.

Možná má někoho jiného pan senátor Pavel Fischer, nebo má primátor Prahy Zdeněk Hřib lepšího dodavatele z Tchaj-wanu. Opakuji, že nás Čína upřednostnila i díky dlouhodobě dobrým vztahům pana prezidenta a tím, že tam na konci února poslal symbolický dar. Teprve na základě prostředků, které jsme z Číny dostali, mohou zdravotníci a ostatní s obrovským úsilím bezpečně pracovat.

Myslím, že pan prezident to má dobře rozmyšleno, v každém případě si váží všech lékařů, sester i ostatních ve všech liniích. V projevu také řekl, že si váží, když lidé spontánně šijí roušky a snaží se pomáhat. Čína si to v tu chvíli zasloužila, zareagovala velmi briskně, jak Česká republika potřebovala. Jsem přesvědčen, že na ostatní se velmi brzy dostane.

Znamená to, že bude v brzké době další vystoupení prezidenta Zemana k národu, kde zdravotníkům a dalším poděkuje?

Pan prezident sám avizoval, že to nebylo jediné vystoupení, které hodlá udělat. Na druhé straně prezident není vláda, aby každý den vydával nějaká prohlášení či dělal tiskovky. Mohu naznačit, že předpokládám, že pan prezident v nejbližší době vystoupí. Teď nechci říkat, jestli s projevem, formou nějakého rozhovoru, významného článku, nebo jak. Ale určitě vystoupí.

Není něco na námitkách, že není nutné být Číně přehnaně vděčný a děkovat ji, protože jde o standardní obchod, neboť za zdravotnické pomůcky platíme?

To už jsem také někde slyšel. Také jsem slyšel, že my jim dali dar, zatímco oni s námi dělají byznys. Rád bych připomněl, že my jim dali dar v hodnotě deseti až patnácti milionů korun, zatímco Čína nám dodává v řádu miliard. Čína se s koronavirem vypořádala jako první a je logické, že stejně jako naše vláda dělá vše pro to, aby se ekonomika nakopla a začala fungovat. Přesto nám zdravotnický materiál dává za velmi zajímavé ceny.

Když jsem je srovnal s cenami, za které pan primátor Hřib objednal roušky či respirátory, o nichž ani nevím, jestli už přišly, je to proti materiálu z Číny šestinásobně dražší. Takže diskuze o tom, jestli by se Číně mělo či nemělo poděkovat je… Ano, mělo! To, že je to normální byznys, to je. Ale také mohla Česká republika čekat ještě týden, čtrnáct dnů, tři týdny, než by se na ní dostala řada. Opět říkám, že patří velký dík panu prezidentovi za to, že jsme čekat nemuseli, máme podepsané kontrakty a první významné dodávky pro ty, kteří to potřebují.

Jakmile první zdravotnické prostředky z Číny přiletěly, stěžovali si hejtmani na to, že je jich málo a jsou nekvalitní. Co vy na to?

V první moment byl největší problém s dopravními prostředky a logistikou. Je jasné, že první letadlo nemohlo přivézt všechno naráz tak, aby byli uspokojeni všichni, poptávka byla obrovská. Podle informací, které mám z poslední doby, podepsalo ministerstvo vnitra kontrakt na devět letadel China Eastern týdně.

To znamená nějakých 20 milionů roušek, asi 5 milionů respirátorů a nevím kolik milionů dalších prostředků. Takže pevně věřím, že při tomto kontraktu a pevných dodávkách – mimo toho ještě bude létat letadlo Ruslan – se velmi brzy trh zasytí tak, aby zdravotníci a všichni ostatní měli vše, co je potřeba.

Deník N nedávno přinesl informace, podle kterých Bezpečnostní informační služba (BIS) varovala vládu v čele s Andrejem Babišem, že tu Číňani v lednu a únoru skupovali zdravotnické prostředky. Co tomu říkáte?

Deníku N neříkám nic, protože jsem od nich ještě neslyšel pravdivou informaci.

Počkejte, pokud se kolegové skutečně opírali o informace z BIS, je přece jejich původcem česká tajná služba, ne?

Tak jestli má Deník N zprávy a informace z BIS, je nutné prověřit únik informací z BIS. Já je nemám. A jestli je to pravda, je otázkou na relevantní orgány, zda v tom zakročily či nezakročily, jestli to bylo oprávněné či neoprávněné, o jaké množství šlo. Opravdu nevím, neumím k tomu nic říct.

Nedělá Čína to vše jen proto, aby si Česko a další evropské státy do budoucna zavázala? Co za to budou chtít?

Podívejte se, jak dlouhou dobu je pan prezident kritizován za to, že létá do Číny. Než propukla pandemie koronaviru, byl největším nepřítelem kohokoli, kdo neměl rád Čínu, pan prezident. Zbytečně jsme poukazovali na to, že třeba německá kancléřka Merkelová tam do té doby byla devětkrát, francouzský prezident Macron uzavíral s Čínou mnohamiliardové zakázky. To nikomu nevadilo, náš pan prezident ano. Myslím, že to je samozřejmě hloupost.

Jak jsem v Číně s lidmi mluvil, nikdo tam proti panu prezidentovi neřekl slovo. Byl tam na oslavě 70 let od ukončení války, navštívil památník padlých čínských vojáků v Nan-ťingu. To vše si Číňani jako každý hrdý národ pamatují a velmi považují. Takže mi věci typu: Pozor, pozor, oni to dělají zištně, aby na nás měli velký vliv, připadají nesmyslné. Jaký na nás budou mít velký vliv? Poděkujeme jim, budeme za to rádi. Ale nemyslím, že tím, že od nich kupujeme zdravotnický materiál, podepisujeme nějaký bianco šek na to, že se staneme čínskou kolonií. Je to nesmysl. Nesmysl.

Nedávno jste avizovali, že pokud to půjde, pojede Miloš Zeman na začátku května na oslavu 75. výročí od konce války do Moskvy. Dá se přiblížit, za jakých okolností? Přeci jen to ještě může být velké riziko…

Pozvánka na oslavu do Moskvy dorazila dávno předtím, než přišla pandemie koronaviru. Ruská strana zatím neoznámila její posunutí nebo zrušení. Pokud by ale v té době v naší zemi platil zákaz létání a opouštění hranic, pan prezident by tento zákon těžko mohl porušit. Nemluvě o tom, že by ho porušit nechtěl. Takže pokud budou platit tato striktní opatření, pan prezident do Moskvy v žádném případě nepoletí, pokud to tedy Moskva sama nezruší.