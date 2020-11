Havel je u lidí stále nejpopulárnějším prezidentem. Zemana opustili starší

Více než polovina lidí se shoduje na tom, že Václav Havel byl nejlepším prezidentem. Havel zůstává podle dat výzkumů STEM/MARK bezkonkurenčně největší postavou posledních třiceti let.



Téměř všechny skupiny, bez rozdílu věku, vzdělání nebo bydliště se shodují na Havlově prvenství. Mladí ho oceňují hlavně za jeho humanitní odkaz a respekt v zahraničí.

„Díky meziročnímu srovnání se ukazuje, že prvenství Václava Havla je dlouhodobě neochvějné. S prvním polistopadovým prezidentem jsou častěji spojovány pozitivnější konotace než s jeho následovníky,“ interpretuje výsledky Jan Burianec ze STEM/MARK.

Nejsilnější podporu má Havel ve skupinách lidí od 18 do 59 let s vysokoškolským vzděláním a pravicovým zaměřením. Průzkum ukazuje, že těm, kteří nejlépe hodnotili Havla, nezáleží na pohlaví prezidenta, preferují mladší hlavu státu, imponuje jim prozápadní intelektuál a nezáleží jim tolik na předchozích politických zkušenostech.

U Miloše Zemana lze pozorovat v porovnání s minulým rokem změnu. Odchýlila se od něj část jeho příznivců ze skupiny lidí nad 60 let, kteří tvořili jeho voličskou základnu. V minulém roce ho hodnotilo jako nejlepšího prezidenta 31 seniorů ze sta, letos 23.

„Domníváme se, že je to především kvůli nižší mediální aktivitě prezidenta během první vlny koronakrize, kdy ti nejohroženější postrádají jeho slova podpory,“ hodnotí Zemanův propad Burianec.

Stále ale drží prvenství mezi levicově orientovanými občany a mezi těmi, kteří by podpořili posílení pravomocí prezidenta. Průzkum ukazuje, že Zemanovi voliči preferují jako hlavu státu muže staršího 60 let s předchozí politickou zkušeností, liberálním smýšlením a optimistickým výhledem do budoucna.

Václav Klaus si drží stabilní druhé místo napříč všemi sledovanými skupinami. Nejlepší výsledky má u lidí ve věku od 45 do 59 let s vysokoškolským vzděláním a pravicovým zaměřením. To je podobné jako u Havla, ale s tím rozdílem, že žádná z těchto skupin Klause neřadí na první místo. Jeho podporu lze také vysledovat u voličů hnutí Trikolóra nebo strany ODS.

Výzkum probíhal kombinací telefonického a online dotazování 815 lidí ve věku od 18 let.