KOMENTÁŘ: Zeman versus Fiala. Kdo vyhraje spor o ministra?

Miloš Zeman odmítá jednoho kandidáta na ministra. Prezident jmenuje vládu a bez jeho souhlasu se ministrem nikdo nestane. Kdyby ústavodárce chtěl, aby ministry jmenoval premiér, napsal by to do ústavy, ale on chtěl, aby ministr při jmenování potřeboval návrh premiéra i souhlas prezidenta formou jmenování. Je to znak parlamentní demokracie, který ji odlišuje od vlády parlamentu, jež je třeba ve Švýcarsku, kde vládu přímo volí parlament.

Pokud má vláda podporu prezidenta, výrazně to posiluje především premiéra v boji s opozicí.