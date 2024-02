Dodáváte-li zbraně straně, která se brání, míru prospíváte, říká Miloš Zeman

„Kdyby oběť agrese byla ponechána bez pomoci, pak by určitě světový mír byl narušen. Ostatně, my jsme to zažili ve svých dějinách v Mnichově a koneckonců i při sovětské okupaci v roce 1968, čili minimálně dvakrát,“ připomněl bývalý prezident Miloš Zeman dvojí zkušenost bývalého Československa.

„Rusko se stalo hrozbou svým útokem na Ukrajinu, to je objektivní fakt,“ odvětil na dotaz, jak se divá na bezpečnostní strategii vlády, kdy je Rusko označeno za hrozbu. „Rusko prokázalo, že je schopno přepadnout sousední stát, a to se ve slušné společnosti prostě nedělá,“ řekl v rozhovoru pro iportal24.cz Zeman.

Zeman v době, kdy byl ještě prezidentem, dlouhodobě odmítal sankce proti Rusku, když v rozporu se mezinárodním právem anektovalo Krym. Ale poté, co Rusko před dvěma lety rozpoutalo válku na území celé Ukrajiny, ho i Zeman odsoudil: „Rusko se tímto činem dopouští zločinu proti míru,“ řekl Zeman.

Vyhraje Trump, odhaduje Zeman

Odhadl také, že vítězem americký prezidentských voleb bude bývalý prezident Donald Trump, který se tak podle Zemana vrátí do úřadu.

Dostal i otázku, zda to bude dobře, nebo špatně s ohledem na vývoj války, kterou rozpoutalo Rusko na Ukrajině.

„Podívejte se – dobře nebo špatně… Jak pro koho. Ale já vždycky dávám přednost tomu, aby v čele jakéhokoliv státu stál předvídatelný politik, to neznamená takový, se kterým nemusím nutně souhlasit, ovšem jde o to, aby jeho činy nebyly neseny jenom jakousi improvizací. A z tohoto důvodu je Trump předvídatelný,“ odvětil Zeman.