Zeman se chtěl od Číny učit. Teď říká, že jí uškodí absence opozice

„Jsem v Číně, abych se naučil, jak urychlit ekonomický růst nebo stabilizovat společnost,“ vysvětloval Zeman na podzim 2014 v čínské televizi CCTV, proč se rozhodl do země přijet. „Neučíme vás tržní ekonomiku ani lidská práva, naopak se od vás chceme učit,“ prohlásil také.

Uplynulo několik let a o Číně mluví Zeman jinak. „Šťastná země, která nemá opozici, ale obávám se, že té zemi nakonec absence opozice uškodí,“ řekl v rozhovoru pro Blesk. „Číňané, byť chápu, že je může iritovat jak primátor Hřib, tak předseda senátu Kubera, který se chystá na Tchaj-wan, ale musí pochopit, že tady je prostě jiný politický systém, že my nemůžeme nařídit něco komunálním nebo opozičním politikům,“ řekl také Zeman.

Čínská finanční metropole v úterý Šanghaj oznámila, že pozastavuje veškeré oficiální styky s Prahou poté, co české hlavní město podepsalo partnerskou smlouvu s tchajwanskou metropolí Tchaj-pejí.

Zeman teď říká, že do Číny nejede také kvůli chybějícím investicím. „Nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala,“ řekl o víkendu. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka nelze za zrušením prezidentovy cesty do Číny hledat zdravotní omezení.

„Pravidelně když pan prezident oznámí, že se některé aktivity nezúčastní, tak se objeví spekulace,“ řekl mluvčí. „O zrušení cesty do Číny mluvil pan prezident velice otevřeně. Samozřejmě za zrušením cesty pana prezidenta nejsou žádné zdravotní důvody,“ uvedl v úterý Ovčáček na dotaz iDNES.cz.

Mění se i Zemanův pohled na televizi, kde vystupoval

Hradní mluvčí odmítl říci, zda se Zeman ve čtvrtek objeví v pravidelném pořadu na televizi Barrandov, kterou si také před časem Číňané vybrali jako jednu ze svých investic.

„My ty věci vyjasňujeme. V pravý čas bude vše oznámeno. Do konce týdne bude zcela jasno v té záležitosti,“ řekl Ovčáček. Hrad připravuje plán nových mediálních aktivit a o pravidelná vystoupení prezidenta podle mluvčího lidé nepřijdou. Už z toho je zjevné, že se mění Zemanův pohled na televizi, která mu týden co týden až do loňska dávala prostor hodinu mluvit v Týdnu s prezidentem.

Majitel televize Jaromír Soukup, který se Zemanem vedl velmi servilní rozhovory, v minulých dnech sérií tweetů zpochybňoval Zemanův návrh, aby exministryně spravedlnosti Helena Válková zamířila na pozici ombudsmana. Válková se této ambice vzdala, když server Info.cz upozornil na to, že v sedmdesátých letech společně napsala článek s prokurátorem Josefem Urválkem, mužem, který v roce 1950 poslal na šibenici Miladu Horákovou.

Jaromír Soukup (Twitter) @JaromirSoukup Ohledne ctvrtecniho vysilani Tydne s prezidentem je to jednoduche. Jsme pripraveni vysilat a natacet. Navrh jsme poslali na Hrad. Na odpoved cekame. Obsahem by mela byt Valkova a Urvalek a neprekrocitelnost moralnich limitu v politice 9 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Jiný Zeman? Rozlítil ho i protest Rusů proti zákonu o roku 1968

To, že prezident Zeman začíná v některých záležitostech vystupovat trochu jinak, než byli ještě nedávno jeho příznivci i kritici zvyklí, dokumentuje i jeho vyjádření na adresu Ruska na konci loňského roku.

Za „absolutní drzost“ označil kritické vyjádření ruského ministerstva zahraničí k českému rozhodnutí zařadit 21. srpen mezi památné dny. „Před časem jsem přijal pozvání prezidenta Putina na oslavu 75. výročí vítězství v druhé světové válce, a teď přemýšlím o tom tam buď vůbec nejet, anebo, což asi udělám spíše, tam jet a říci Rusům: ‚Co kdybyste obrátili list a přestali si toto výročí připomínat?“ řekl Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy.

V tomto případě má ovšem Zemanova poměrně ostrá reakce vůči Rusku poměrně jednoduché vysvětlení. Během takzvaného pražského jara vstoupil do KSČ, ze které byl v roce 1970 kvůli nesouhlasu s okupací vyloučen. Rusové tak zpochybnili zákon přijatý kvůli připomínání události, která měla velký vliv na život a kariéru současného českého prezidenta.