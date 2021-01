Zeman se setkal na obědě s Babišem. PES zamezil, aby u u toho byly rodiny

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Já jsem s panem prezidentem se domluvil, že se setkáme jenom my dva, abychom dodrželi tradici a s rodinami se setkáme v lepších časech, když už nebude žádný PES,“ řekl premiér v televizi Nova.



Oběd bez rodin navrhly dcery, řekl Babiš

To, aby to byl oběd bez rodin obou politiků navrhly podle Babiše dcery. Babiš to řekl v rozhovoru pro CNN Prima News před cestou do Lán. Babiš také v rozhovoru řekl, že se chce Zemana zpři novoročním obědě zeptat na jeho očkování. Zatím však podle něj prezident čeká na vakcínu od firmy Johnson & Johnson, která je jednorázová.



Zeman do Lán stejně jako před rokem pozval kromě Babiše i jeho ženu Moniku s dcerou Vivien a synem Frederikem. Zúčastnit se měla tradičně také první dáma Ivana Zemanová a dcera Kateřina.

„Jedná se o návštěvu v domácnosti, neboť lánský zámek je sídlem prezidenta republiky a pan prezident tam de facto bydlí. Taková návštěva je zcela v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními,“ napsala před pár dny iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Stejně se později pro agenturu ČTK vyjádřil i premiér Babiš.

Pátý stupeň systému PES umožňuje pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou lidí. Je sice několik výjimek, které se mimo jiné týkají členů jedné domácnosti, ale žádná se nedá vztáhnout zároveň i na rodiny obou politiků.