Česko je na tom lépe než Slovensko, řekl Mečiar. Na oslavě se setkal se Zemanem

Na oslavy osmi let televize XTV dorazil jako zahraniční host i bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar. (22. března 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Na akci, která je složená z publicistických pořadů, dále během dne vystoupí i hudebník František Ringo Čech, politik Vlastimil Tlustý, hudební skladatel Vadim Petrov nebo členové politické strany Motoristé sobě Petr Macinka, Filip Turek a Vladimír Pikora.

Dohromady se na pražském Chodově sešlo zhruba 1 100 lidí. Na místě je také Zemanův hradní kancléř Vratislav Mynář se svou ženou Alex, která na televizi XTV působí jako moderátorka.

Mečiar s Veselým řešil především politickou situaci a válku na Ukrajině, která trvá už přes tři roky. Zároveň uvedl, že si myslí, že Češi jsou na tom jako stát lépe než Slováci. Připomněl také, že před revolucí byl jednat i v Rusku. Podle něj se tam k němu chovali nevhodně a „kritizovali, že jsme opustili Rusko.“

Moderátor se bývalého premiéra dále zeptal, co si myslí o tom, že je na světě kolem osmdesáti pohlaví. „Je to jiná doba,“ uvedl Mečiar a více se k otázce nevyjadřoval.

Poté se rozverně přivítal se Zemanem. „To byly souboje. A teď... Už to nemá úroveň, je to třetí liga. A my jsme byli extraliga,“ zavzpomínal exprezident s tím, že Mečiara rád vidí.

Zeman slavil i loni, zdraví navzdory

Akce stejného duchu se konala také loni. I tehdy si ji nenechal ujít šéf hnutí ANO Andrej Babiš nebo bývalí prezidenti Klaus ze Zemanem.

Účast Miloše Zemana byla tehdy překvapivá, neboť byl teprve tři dny předtím propuštěn z Fakultní nemocnice Motol, kde strávil tři týdny kvůli léčbě nedokrvené nohy způsobené krevní sraženinou. Navzdory doporučení lékařů zůstat v domácím klidu se rozhodl dodržet svůj slib a na oslavu dorazil na invalidním vozíku.

„Byl původně připravený jet z nemocnice na narozeniny XTV a pak se zase vrátit do Motola. Ale tenhle plán vzal za své, když ho ve středu propustili do domácího léčení. Je zlatý,“ řekla před rokem pro moderátorka XTV Alex Mynářová.