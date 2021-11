Zeman úřaduje dál bezkontaktně. Demisi vlády dostane písemně

Babiš plánuje další jednání kabinetu v pátek, ministři by na něm měli probírat protiepidemická opatření. Vláda hnutí ANO a ČSSD by tak poprvé po říjnových volbách zasedala v demisi.



Prezident Miloš Zeman, který se od 10. října léčí v Ústřední vojenské nemocnici, v úterý pověřil lídra koalice Spolu a PirSTAN Petra Fialu jednáním o složení nového kabinetu. Představitelé koalice v pondělí podepsali smlouvu o fungování v době vládního mandátu a o společném programu.

Fiala předpokládá, že by se jeho vláda mohla ujmout mandátu do vánočních svátků. Do té doby by měl řídit stát končící kabinet v demisi.

Jednáním o sestavení nové vlády Zeman pověřil Fialu v úterý. I když mu to neukládá ústava a i když už tato jednání mezi pěti sněmovními stranami dávno začala a jsou fakticky skoro u konce.



Podobně formální, i když prakticky už zbytečné, bylo Zemanovo svolání nové Sněmovny po volbách. Učinil tak totiž na den, kdy by se už bez jeho iniciativy obešla a sešla se sama.

Vzhledem k protahující se Zemanově hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, která trvá již měsíc, začalo se v Senátu i ve Sněmovně uvažovat o možném odebrání pravomocí prezidentovi kvůli jeho možné neschopnosti vykonávat úřad.

Jeho medializovaná činnost na dálku tuto možnost zatím odvrátila.

Aby Hrad dosvědčil, že je prezident „aktivní“ i jinak, informoval v úterý, že Zeman udělil mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci Jaroslavu Sirovi v Kataru plnou moc k podpisu smlouvy s místní vládou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.