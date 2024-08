Nemůžete říkat nepravdy o zdraví prezidenta, tvrdí Zemanův advokát

Před třemi lety musel být tehdejší prezident Miloš Zeman hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Pobýval tam na podzim roku 2021 dvakrát, poprvé v září a podruhé v říjnu a listopadu. Lékaři péči zdůvodnili komplikacemi spojenými s chronickým onemocněním. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko poté naznačil souvislost s cirhózou jater. Zeman však opakovaně mluvil o tom, že trpí nechutenstvím.

Lékařka Džamila Stehlíková v říjnu v souvislosti s tím mimo jiné uvedla, že Zemanovo abstinování v nemocnici vedlo k náběhu na delirium tremens. Zmínila také těžce poškozený mozek nebo metabolický rozvrat kvůli alkoholické jaterní cirhóze. To vše bez znalosti lékařské zprávy. Prezident na ni následně podal žalobu na ochranu osobnosti. Vedle omluvy žádá i jeden milion korun jako odškodné, které přislíbil Fondu ohrožených dětí.

Obvodní soud v květnu nepravomocně určil, že někdejší ministryně pro lidská práva se Zemanovi nemusí omlouvat za své výroky o jeho zdraví. Bývalý prezident poté podal odvolání a sporem se tak bude zabývat ještě pražský městský soud. „Rozsudek mě velmi překvapil. Je v rozporu s dosavadním průběhem řízení a zjišťování,“ říká advokát Miloše Zemana Jaromír Císař.

Jak si vysvětlujete rozhodnutí soudu ve sporu mezi prezidentem Zemanem a Džamilou Stehlíkovou?

Rozsudek mě velmi překvapil. Považuji ho za rozsudek, který je v rozporu s dosavadním průběhem řízení a zjišťování. Co více, v rozporu s tím, co soudkyně Dáša Vítková stanovila jako předmět dokazování a sporu na počátku samotného řízení.

Řekla, že v případě výroků Džamily Stehlíkové šlo o skutková tvrzení – v první řadě se tedy měl prokazovat důkaz skutku nebo pravdy. Zpočátku to tak i probíhalo. Jinými slovy Džamila Stehlíková měla prokázat, že to, co řekla, byla pravda. Tak stojí konstrukce žaloby na ochranu osobnosti.

Což ale není její jediný aspekt, že?

Ano. V takových případech se vedle důkazu pravdy řeší i takzvaný hodnotový soud. Typickým příkladem z poslední doby může být hnutí ANO, které v Evropském parlamentu spoluzaložilo frakci Patrioti pro Evropu a premiér Petr Fiala to následně okomentoval slovy, že dané uskupení slouží ruským zájmům. Takový výrok je hodnotový soud. Kdybychom se na něj podívali z hlediska trestního zákona, už by se dalo hovořit o činu, jenž směřuje proti státnímu zřízení.

Tak to však nestojí. Premiér si myslí, že Patrioti slouží ruským a Putinovým zájmům, na to mu bývalý premiér Andrej Babiš oponuje slovy, že je lhář. Takže znovu: jedná se o hodnotový soud, při kterém se neprokazuje pravda. Džamila Stehlíková tvrdila, že prezident Zeman trpí diagnózami a celé to uvedla jako skutečnost tím, že o tom má zprávy od kolegů. Nikoho nejmenovala, ale odvolávala se na své zdroje pro toto skutkové tvrzení. Nešlo tedy o hodnotový soud, tak jsem tomu rozuměl.

A pak už ne?

Pak jsem slyšel rozsudek, ve kterém se v zásadě tvrdilo, že Džamila Stehlíková ustála důkazní břemeno a prokázala pravdivost hodnotových soudů. Jenže to je protimluv. U hodnotových soudů se neprokazuje pravdivost, ale přiměřenost vyjádření. Písemné vyhotovení rozsudku mi to spíše potvrdilo – neslo rysy chaotičnosti, protože se tam zmíněné kategorie prolínají a rozsudek si vnitřně odporuje. Z toho důvodu si myslím, že u odvolacího soudu obstát nemůže.

Závěr Stehlíkové tedy byl, že prezident Zeman buď zemře, nebo musí být zbaven ústavní funkce?

Ano. Dokonce to velmi nevhodně komentovala na Twitteru, že při jeho diagnóze je smrt věcí pár týdnů.

Budou mít výroky Stehlíkové na internetu vliv na rozsudek?

Judikatura Ústavního soudu je v tomhle docela rozvinutá, často konstatuje, že věci tohoto rázu jsou často komplexní a musí se hodnotit v souvislostech. Jinými slovy nejde jen o to, co se říká, ale i o to, kdo to říká. I to mluví proti Džamile Stehlíkové, která hovořila jako odborník, a proto by si tedy měla ověřit fakta.

Odmysleme si, že šlo o osobu Miloše Zemana. Kdyby toto jako psychiatrička prohlásila o jakémkoliv člověku a on se soudně bránil, tak se ubrání. Není přece oprávněná zasahovat do jeho osobnostní sféry a bez jeho souhlasu veřejně hovořit o jeho diagnózách. Tím spíše, když nemluví pravdu.

Jakou roli hraje, že Miloš Zeman je veřejně známá osoba a politik?

U veřejných činitelů samozřejmě existuje výjimka. Obecně vzato musí snést více. Vedou politický boj a sami se často vzájemně nálepkují hodnotícími soudy. Ústavní soud to judikuje, ale hovoří právě o hodnotících soudech – nikoli o faktických tvrzeních. Říká, že i politik má svoji soukromou sféru a je chráněn před tím, aby se o něm tvrdila nepravdivá fakta. Zdraví do toho patří.

Lze zpětně přesně zjistit skutečný zdravotní stav Miloše Zemana v inkriminovaném období?

Samozřejmě. Byl v péči vysoce kvalitního a renomovaného zařízení Ústřední vojenské nemocnice. Na místě byl jako řádný pacient přijat, vyšetřen a zdokumentován. Dokumentace tedy existuje. Miloš Zeman ji logicky neukázal Džamile Stehlíkové, ale poskytl ji kvalifikovanému pracovišti Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Z prvního dubna roku 2022 tedy existuje ústavní znalecký posudek, který podepsalo konzilium tří odborníků. Ti říkají, že žádná z diagnóz uvedených Stehlíkovou nebyla konstatována. Soudkyně tento posudek sice zařadila do důkazů, které jsou součástí spisu, ale v odůvodnění se jím vůbec nezabývala.

Jak je to možné?

Hovoří o tom, že byl vypracován zpětně. To je ale falešná záminka. On sice byl vypracován zpětně, ale na základě dokumentace z Ústřední vojenské nemocnice.

Nebylo by vhodné zveřejnit Zemanovu zdravotní dokumentaci? Popřípadě za jakých podmínek?

To záleží na prezidentu Zemanovi. Myslím, že udělal vše pro to, aby podložil svoji obranu proti protiprávnímu útoku Džamily Stehlíkové.

Soud tedy při formulaci závěru nebral v potaz nález z Bohnic, ale vycházel výhradně ze znaleckého posudku MUDr. Evy Navrátilové. Co ten říká?

Prezident Zeman v žalobě napadá celkem sedm tvrzení Stehlíkové, přičemž doktorka Navrátilová o většině jejích výroků říká, že diagnóza mohla být. To ovšem znamená, že také být nemusela. Na dvou místech nicméně říká, že danou diagnózu nemohla Stehlíková učinit, aniž by Zemana osobně vyšetřila. Očekával bych tedy, že soud přinejhorším Stehlíkové uloží, aby se za dané dvě věci omluvila.

Soudkyně Vítková nad tím nicméně mávla rukou a řekla, že Stehlíková ustála důkaz pravdy. Pro srovnání jsem se u soudu doktorky Navrátilové zeptal, zdali by i v případě amerického prezidenta Joea Bidena hovořila o demenci – když o ní mluví v případě Zemana. Daná objektivní znalkyně na to řekla, že když sleduje zprávy, tak sleduje jen ty vnitropolitické a o zahraniční se nezajímá.

Posuzuje se v takových případech i lékařská etika?

Dle mého soudu jsou s ní výroky Stehlíkové v rozporu. Kdyby byla ošetřujícím lékařem Miloše Zemana, nemohla by je pronést. Tím nebyla. Ona tedy nemohla hovořit jako lékařka, ale jako občan. Nejdříve mluvila o svých zdrojích, ty ale nikde neuvedla.

U soudu otočila, protože jí bylo zřejmé, že by byl vyvíjen tlak na to, aby zdroje uvedla. Je třeba si také povšimnout, že když dané výroky zazněly, Stehlíková byla předsedkyní Liberálně ekologické strany. V podstatě tyto výroky vynášela v politické soutěži a schovávala se za odborný titul.

Proti rozhodnutí soudu jste se odvolali. Co bude následovat?

O odvolání bude rozhodovat tříčlenný odvolací senát. Předpokládám, že rozhodnutí soudu bude srozumitelnější a jsem přesvědčen, že rozsudek z první instance nemůže obstát.

Před pár dny vyšlo najevo, že lidé z okolí Miloše Zemana zakládají politické hnutí. V souvislosti s tím je zmiňováno jméno vaše a společníka vaší advokátní kanceláře Portos Petra Michala. Můžete vysvětlit, jakou roli hrajete v tomto hnutí?

Obecně mohu za mne i kolegu doktora Michala uvést to, že naše angažmá v tomto hnutí se omezuje na řadové členství a nejedná se o participaci na jeho vedení nebo formování jeho témat či postojů. V žádném případě ani jeden z nás nehodlá aktivně vstupovat do politiky.