Zeman si připomene 17. listopad rozhovorem, na Národní třídu pošle kytici

S tím, že by se osobně vypravil na Národní třídu, tak jako jiní politici, prezident Zeman podle mluvčího nepočítá. Vystačí si s rozhovorem pro internetové Parlamentní listy.cz.

Již ráno v 9 hodin se k pamětní desce připomínající brutální zásah policie před 31 lety, proti pokojnému pochodu, který začal shromážděním studentů na Albertově, vydá vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček. Po něm dorazí šéf SPD Tomio Okamura, kterého bude následovat šéf hnutí STAN Vít Rakušan spolu s hejtmany za Starosty a nezávislé.

V 10 hodin na Národní třídu přijdou společně šéf ODS Petr Fiala, šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a lídr lidovců Marian Jurečka. Jejich tři strany deklarovaly, že chtějí příští rok do Sněmovny kandidovat společně v předvolební koalici. Se svou manželkou Lýdií k pamětní desce ve stejnou dobu zamíří i šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Komunisté logicky události roku 1989 slavit nebudou, místo toho si před Hlávkovou kolejí pořádají pietní shromáždění k uctění památky studenta Jana Opletala, studenta Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který byl smrtelně zraněn při protinacistické demonstraci v roce 1939. Nacisté pak zavřeli české vysoké školy, studentské funkcionáře popravili a další poslali do koncentračního tábora Sachsenhausen.

Milion chvilek a on-line demonstraci v předvečer 17. 11.

Spolek Milion chvilek pro demokracii k výročí 17. listopadu v předvečer výročí Sametové revoluce pořádá on-line demonstraci namířenou proti premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi. Program bude přenášen z pražského Lucerna Music Baru na facebooku a youtube. Promluví mimo jiné zástupci opozice.

On-line demonstrace bude podle organizátorů rozdělena do tří bloků. V prvním spolek okomentuje současné problémy, které Česko trápí. Druhá část bude věnována výročí Sametové revoluce a v posledním bloku řečníci shrnou, co může česká společnost udělat pro to, aby překonala politickou krizi. Účast podle předsedy spolku Benjamina Rolla potvrdili předseda hnutí STAN Vít Rakušan, šéf Pirátů Ivan Bartoš, senátorka z ODS Miroslava Němcová, místopředseda lidovců Ondřej Benešík a senátor Tomáš Czernin z TOP 09.