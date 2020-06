Bývalý šéf Novy Železný se vrací do politiky v dresu Trikolóry

12:34 , aktualizováno 12:34

„Dobrou chuť, pokud právě obědváte,“ zapisoval se týden co týden stejnou hláškou do paměti diváků televize. Za hnutí Trikolóra bude ve volbách do Senátu kandidovat ve Znojmě bývalý ředitel Novy, europoslanec a senátor Vladimír Železný. Trikolóra v říjnu nasadí své kandidáty ve většině z 27 obvodů, kde se hlasování uskuteční.