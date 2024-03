Zemřel muž s železnými plícemi. Právník žil v ocelovém tubusu sedmdesát let

„Bylo mi ctí být součástí života někoho, koho lidé tak obdivovali jako jeho. Inspiroval miliony lidí a to není přehnané,“ řekl jeho bratr portálu BBC Paulův bratr Philip, který o smrti sourozence informoval. Příčinu jeho smrti však neuvedl.

Alexanderovi bylo šest let, když ho lékaři umístili do celotělového válce známého jako železné plíce. Zařízení, jemuž Alexander říkal „starý železný kůň“, sloužilo k vhánění vzduchu do jeho plic. Po letech se Alexander nakonec naučil dýchat sám, a mohl tak své „náhradní plíce“ opustit. Medicína pokročila a železné plíce se přestaly v 60. letech 20. století v medicíně používat a nahradily je ventilátory. Alexander však žil dál ve válci, protože na něj byl podle svých slov zvyklý.

Paul Alexander: 'Man in the iron lung' dies at the age of 78 https://t.co/my740fN4Lc — BBC News (World) (@BBCWorld) March 13, 2024

Podle ošetřovatelů Alexander vždy toužil po nezávislosti. Jeho život však závisel na tom, zda jeho ošetřovatelé přijdou do práce, zda jeho železné plíce neprasknou a zda bude fungovat elektřina. „Od svých šesti let byl stoprocentně závislý na laskavosti druhých – stoprocentně,“ řekl jeden z jeho ošetřovatelů.

Alexander Paul i přes všechna omezení vystudoval střední školu a získal právnický titul na texaské univerzitě v Austinu. Později se stal členem advokátní komory a po desetiletí vykonával právnickou praxi. „Věděl jsem, že pokud chci v životě něco dokázat, musí to být duševní záležitost,“ řekl v roce 2020 deníku Guardian.

Guinnessova kniha rekordů ho na své stránky zapsala jako člověka, který žil nejdéle v železných plicích. Stejně jako u většiny lidí, kteří přežili obrnu a byli umístěni do železných plic, mu přitom lékaři nedávali naději, že by přežil dlouho.

On však žil desítky let poté, co vynález vakcíny proti obrně v 50. letech 20. století tuto nemoc v západním světě téměř vymýtil, uzavřela BBC.