Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Zelenskyj informoval Babiše o obtížné situaci v řadě ukrajinských měst a o potřebách obnovy země. Jen za minulý měsíc podle něj Rusko zasáhlo šedesát lokomotiv. Ukrajinský prezident poděkoval českému premiérovi za rozhodnutí podpořit ukrajinskou železniční společnost Ukrzaliznycja a vyjádřil naději, že obě země najdou nové formy spolupráce a podpory.
Ocenil rovněž nedávnou návštěvu české podnikatelské delegace na Ukrajině, během níž obě strany pracovaly na konkrétních společných projektech. Obchod mezi Českem a Ukrajinou letos podle Zelenského vzrostl a Kyjev má zájem na jeho dalším rozvoji. S Babišem se shodli na tom, že ve spolupráci ve všech zmíněných oblastech budou nadále pokračovat.
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Setkání se uskutečnilo v rámci Zelenského návštěvy Dublinu, kde ukrajinský prezident jednal také se zvláštním americkým vyslancem Stevem Witkoffem a dalším zástupcem amerického prezidenta Jaredem Kushnerem. Ti předtím v Moskvě jednali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o možnostech ukončení války na Ukrajině.
Jedním z výsledků diplomatických jednání je příslib zapojení evropských zástupců do dalšího kola rozhovorů. Putin podle Witkoffa s jejich účastí souhlasil. Zelenskyj tento posun uvítal a vyjádřil naději, že se další jednání zaměří na kroky vedoucí k deeskalaci konfliktu a případnému příměří.
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Přímá jednání mezi Ruskem a Ukrajinou za zprostředkování Spojených států se tento týden uskutečnila v Abú Zabí. Dvoudenní rozhovory byly první svého druhu po devíti měsících. Obě strany uvedly, že přinesly určitý pokrok, avšak zásadní rozpory nadále přetrvávají, zejména v otázce území. Kyjev odmítá požadavek Moskvy, aby se vzdal zbývající části Donbasu na východě země.