„L-159 vnímáme jako součást pomoci Ukrajině, která bude likvidovat íránské šáhedy. Je to právě kvůli velkému množství dronů. Možná to budeme využívat i jinak, ale primární důvod je tento,“ řekl Zelenskyj pro Český rozhlas.
„Proto bychom chtěli tyto bojové letouny získat co nejdříve. Samozřejmě že budeme hledat i jiné modely letounů, ale pokud by nám Česká republika poskytla právě tyto letouny – a myslím, že český výrobce má zájem – tak my je otestujeme a následně můžeme podepsat smlouvu na nové modely,“ doplnil.
Možnost dodávky čtveřice bojových letounů L-159 pro boj proti ruským dronům zmínil český prezident Petr Pavel během své návštěvy Ukrajiny v polovině ledna. Vládní koalice ale následně podpořila stanovisko ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), podle kterého česká armáda letouny potřebuje a Česko je Ukrajině prodat nemůže. Ministerstvo obrany i premiér Andrej Babiš (ANO) uvedli, že záležitost považují za uzavřenou.
K nové Babišově vládě se Zelenskyj v rozhovoru také vyjádřil. Babiše pozval na návštěvu Ukrajiny, považuje za důležité, aby se oba politici setkali. Babiše pozvala na Ukrajinu tamní premiérka Julija Svyrydenková už v prosinci poté, co byl jmenován do funkce premiéra. Na začátku ledna navštívil napadenou zemi ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
„S panem premiérem Babišem se známe, možná ne zase tak dobře, ale měli jsme možnost se potkat ještě v roce 2019. To už je dávno. Premiér byl pak přítomný na koalici ochotných. Jsem moc vděčný, že tam zastupoval Českou republiku, že byl přítomný, protože i to je signál podpory. Možná tyto vstřícné kroky jenom posílí vztahy mezi našimi zeměmi,“ popsal.
Čechům poděkoval za dlouhotrvající pomoc včetně pomoci ukrajinským uprchlíkům, muniční iniciativy nebo probíhající sbírky na generátory a záložní baterie. Vyzdvihl také pomoc prezidenta Petra Pavla a jeho postoj k napadené zemi.
Muniční iniciativu označil za „nesmírně důležitou“. „Akumulovala velké množství munice, která se vyráběla v různých zemích. Česká republika dokázala tuto iniciativu zkoordinovat, tato úloha nebyla jednoduchá, a jsem jí za to nesmírně vděčný,“ řekl.
Ukrajina je podle něj také otevřená českým firmám, které by se rády zapojily do investic do ukrajinského energetického sektoru.