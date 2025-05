Exkluzivní rozhovor pro ČT, který vedli novináři Michal Kubal a Darja Stomatová, začal pojednáním o blízkých vztazích obou zemí a důležitosti partnerství. „Česko je velkým přítelem Ukrajiny. Mám na tuto zemi v době míru moc hezké vzpomínky. Se ženou jsme tu byli před osmnácti lety, bylo to příjemné, dobré jídlo a krásná architektura. Moc bych si přál, aby mír, který je zde v Česku, zavládl i na Ukrajině,“ uvedl na začátku Zelenskyj.

Podle něho je důležité mít partnery, jakým je Česká republika, jakým je prezident Petr Pavel a další. Ocenil také muniční iniciativu, která je podle něho úspěšná.

Český prezident připomněl, že při pohledu na vztahy Ukrajiny a Česka je důležitý pohled do minulosti. „Kdyby nám někdo před více než třiceti lety řekl, že nám nebude dopřáno rozhodnout si o své budoucnosti, a ještě nás vojensky napadl, tak bychom očekávali, že nám podobně smýšlející pomohou a že budou stát při nás,“ řekl v rozhovoru Petr Pavel.

Rekonstrukce musí probíhat již nyní

Oba prezidenti se také vyjádřili ke konci války a následné rekonstrukci Ukrajiny. „Není to pouze o rekonstrukci po válce, ale také o tom, co se děje nyní. Je potřeba mnoho lidí a prostředků, obnovovat silnice, nemocnice a elektřinu a k tomu nám partneři pomáhají. Česká republika například nyní pomáhá s obnovou šesti nemocnic,“ řekl Zelenskyj.

„Co se týče rekonstrukce, máme mnoho partnerů, které nám pomáhají již nyní. Existuje mnoho zemí, které to dělají, a my jsme za to vděční. Máme méně lidí a prostředků a proto jsme vděční i Česku, že nám pomáhá,“ dodal.

Podle Pavla je pro Ukrajinu nejdůležitější ubránit své teritorium. Ukrajina by si podle prezidenta měla o své budoucnosti rozhodnout sama. „Válka určitě skončí, nemůžeme ale kapitulovat, jak to někteří žádají. Ukrajina nikdy nebude dělat kompromis ohledně nezávislosti své země. Právě za ni se totiž vede tato válka,“ uvedl Zelenskyj.

Vyjádřil se také ke spekulacím kolem možné obdoby Marshallova plánu, kterým USA po druhé světové válce pomohly zrekonstruovat západní Evropu. „Jedna země nemůže takový plán vybudovat a obnovit to, co Rusko zničilo. Podle Světové banky bude obnova stát přibližně 700 miliard dolarů a to nemluvíme o dočasně okupovaných územích. Jedna země není schopna poskytnout takové peníze a bude potřeba unie států a partnerů, kteří nás podpoří,“ myslí si Zelenskyj.

Důležité je podle ukrajinského prezidenta také udržet vztahy mezi Ukrajinci, kteří zůstali doma a těmi, kteří odešli do zahraničí. „Nechceme, aby se v Ukrajincích ztratila Ukrajina. Někteří odešli a jejich manželé jsou na bojišti, někteří zase odešli a nebudou se mít ke komu vrátit. Ale my opravdu doufáme, že v sobě najdou sílu, morálku a podporu k návratu na Ukrajinu, aby pomohli Ukrajině najít si místo pro sebe,“ řekl Zelenskyj.

Rusko se bojí přímého dialogu

Podle Zelenského vede cesta k míru přes bezpodmínečné třicetidenní příměří. „Rusko to může udělat a Ukrajina to beze slov přijme. Pokud k tomu dojde, jsem ochotný jednat v jakémkoliv formátu – s Američany, s Evropany či přímo s Rusy. Domnívám se však, že Rusové se přímého dialogu bojí,“ uvedl Zelenskyj.

„To, že Putin vyhlásí dvoudenní příměří nic neznamená. Jak můžeme vůbec zorganizovat schůzku v jednom či druhém formátu? Ze strany Putina je to pouze hra. Každá minuta však znamená ztracené životy a příležitosti. V žádném případě to s Rusy nebude příjemný rozhovor, ale těžký, konkrétní a věcný rozhovor,“ zakončil ukrajinský prezident.

Zelenskyj zahájil svou návštěvu Prahy v neděli, kdy se společně se svou manželkou Olenou vydal na Pražský hrad na setkání s prezidentem Petrem Pavlem a první dámou Evou Pavlovou. V pondělí pak navštívil šéfku Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou či premiéra Petra Fialu. Olena Zelenská zase navštívila zahájení konference Global Healthcare Initiative for Ukraine.

Po sedmé večer Zelenskyj s manželkou a zbytkem ukrajinské delegace bezpečně odletěl.