Zelenskyj jako Kennedy nebo de Gaulle. Hraje to skvěle, říká expert

Podle Jakuba Horáka se Zelenskému podařilo získat sympatie občanů a řady evropských politiků z několika důvodů. „Zelenskyj má ve vládě k dispozici štáb. Šéf kanceláře je filmový producent a on dobře ví, jakou sílu má v proslovu pauza, úsměv, jakou sílu má to, když se dívá do kamery,“ popsal detaily Horák v pořadu K věci na CNN Prima NEWS.

Tým ukrajinského prezidenta podle Horáka navíc skvěle využívá sociální sítě a ví, jaké přirovnání má kdy používat. „Každý, kdo se zabývá politikou, ví, že je divadlo,“ sdělil marketingový specialita s tím, že ukrajinský prezident na veřejnosti vystupuje velmi dobře.

„Zelenskyj těmi videi slaví velké úspěchy. Je to dané tím, že se vždy obrací cíleně k jednotlivým národům a tím zdůrazňuje, co mají společného,“ říká Horák a dodává, že ukrajinský prezident hledá to společné a tím zdvihá svou mezinárodní popularitu a podporu.