Zelenskyj řešil s Fialou příměří. Musíme podpořit kroky USA, řekl po telefonátu

  19:09
Kyjev a spojenci by měli podpořit veškeré konstruktivní kroky Spojených států směřující k příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to uvedl v pátek poté, co hovořil s premiérem Petrem Fialou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání na Úřadu vlády. (5. května 2025)

„Všichni jsme ve shodě, že válka musí dospět ke konci a že Evropa musí zaujmout společný postoj ke každému důležitému bezpečnostnímu aspektu. Spojené státy jsou odhodlány dosáhnout příměří a my musíme společně podpořit všechny konstruktivní kroky,“ uvedl ukrajinský prezident.

Zelenskyj v témže příspěvku napsal, že hovořil s premiérem Fialou a informoval ho o kontaktech a úsilí o ukončení zabíjení a dosažení opravdového míru. Ukrajinský prezident připomněl že v posledních dnech se uskutečnila řada hovorů a kontaktů na různých úrovních.

„Důstojný, spolehlivý a trvalý mír může být pouze výsledkem našeho společného úsilí. Poděkoval jsem České republice za veškerou podporu, kterou poskytla Ukrajině, zejména za českou iniciativu na dělostřelecké dodávky našim bojovníkům. To pomohlo zachránit mnoho životů a posílit naše pozice. Prostřednictvím síly se posouváme ke spolehlivé bezpečnosti. Děkujeme!“, napsal Zelenskyj.

Rusové zvýšili brutalitu, řekl Zelenskyj Trumpovi. Po telefonu ladili další postup

Česká muniční iniciativa pro Ukrajinu, která se čtvrtým rokem brání ozbrojené ruské agresi na svém území, pomohla loni dodat 1,5 milionu nábojů a dodávky pokračují i letos. Zelenskyj už při své květnové návštěvě Prahy označil program za efektivní.

V současnosti Spojené státy a Rusko podle médií zřejmě chystají dohodu o příměří na Ukrajině. Připravuje se schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina, ale detaily zatím nejsou známé.

Zelenskyj řešil s Fialou příměří. Musíme podpořit kroky USA, řekl po telefonátu

