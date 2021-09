Zelené ČT do debaty nepozvala, podávají k soudu návrh na předběžné opatření

Zelení se rozhodli obrátit na soud se žádostí o předběžné opatření, protože je veřejnoprávní Česká televize nepozvala do série předvolebních debat. Sama televize zveřejnila, že strana má volební potenciál 7 procent. Tedy šanci, že by se mohla dostat do Sněmovny, kdyby jí volili všichni ti voliči, kteří o ní uvažují.