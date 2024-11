Zelení budou volit nové lídry, pozvali i zástupce programově souznících stran

Vedle personálních rozhodnutí čeká Zelené také rozvaha před sněmovními volbami, které se odehrají příští rok. Volební preference strany se nyní pohybují kolem dvou procent, což by Zeleným při samostatné cestě do voleb k vstupu do dolní parlamentní komory nestačilo.

Zájem o účast ve spolupředsednické dvojici Zelených má dosud pouze jedna žena - bývalá diplomatka Gabriela Svárovská. O post spolupředsedy se utkají zastupitel Prahy 16 Matěj Pomahač a současný první místopředseda strany - student práv Tomáš Mígl. K volbě se Zelení sejdou ráno okolo 9 hodin v Národním zemědělském muzeu. Všichni tři kandidáti do vedení strany jsou otevřeni spolupráci s progresivními a proevropskými stranami.

V zářijových krajských volbách Zelení obhájili jeden mandát ze sedmi, které dosud v krajských zastupitelstvech v Česku měli. Podobně jako při předchozích krajských volbách v roce 2020 kandidovali pouze v koalicích s jinými stranami nebo na kandidátkách jiných uskupení. Předsedkyně Zelených Magdalena Davis výsledky po jejich vyhlášení označila za velký neúspěch a oznámila rezignaci celého vedení. Po červnových evropských volbách odstoupil její tehdejší spolupředseda Michal Berg, krok zdůvodnil neúspěchem ve volbách, ve kterých Zelení získali 1,55 procenta hlasů.