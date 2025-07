Ze sněmovny do tepláků. Rathova kauza začala krabicí od vína, před 10 lety padl rozsudek

Když soudce Robert Pacovský 23. července 2015 vynášel rozsudek nad bývalým hejtmanem a ministrem Davidem Rathem, jednací síň Krajského soudu v Praze byla nacpaná k prasknutí. Případ, který se stal na dlouhou dobu synonymem korupce ve veřejné sféře, spěl po třech letech od zatčení k prvnímu, později ještě několikrát měněnému, verdiktu.

Příznačné bylo, že jeho hlavní aktér u vynesení rozsudku chyběl. V té chvíli si v Hostivicích chystal svůj projev pro média. V bílém plášti a se stetoskopem kolem krku. Tehdy ještě nevěřil, že je opravdu bude muset vyměnit za tepláky. Připomeňte si s námi nejzajímavější momenty korupční kauzy Davida Ratha.

Dopadení Ratha: miliony v krabici

14. května 2012 si pro tehdejšího středočeského hejtmana a poslance za ČSSD Davida Ratha přišla policie. Ne náhodou. Sledovala ho už delší dobu, měla k dispozici odposlechy i svědectví, které na něj ukazovalo jako na hlavního aktéra korupční chobotnice ve Středočeském kraji. Komando šlo tehdy na jistotu a Ratha „chytilo za ruku“ – dopadlo ho i s právě převzatým úplatkem ve výši 7 milionů korun.

Právě tento okamžik byl pro pozdější vývoj vyšetřování zásadní. Jako poslanec (a mimochodem také bývalý ministr zdravotnictví v Paroubkově vládě) měl Rath poslaneckou imunitu, o jejímž zbavení by normálně musel rozhodovat imunitní a mandátový výbor Sněmovny. Díky chycení takříkajíc při činu mohla dát ale souhlas jediná žena – předsedkyně dolní komory parlamentu, jíž byla tehdy Miroslava Němcová (ODS). A ta ho dala.

Obviněný poslanec Rath

David Rath putoval do vazby, která mu byla postupně prodlužována. Z ČSSD vystoupil záhy po svém zatčení, stejně tak rychle se vzdal postu hejtmana. Zato poslancem byl ještě víc než rok, čímž dosáhl jednoho prvenství: stal se prvním českým zákonodárcem, který byl během svého mandátu vazebně stíhán.

Vyšetřovatelé Ratha a dalších 10 lidí obvinili z korupce a manipulace s veřejnými zakázkami. Dopustit se jich měli při tendrech ve Středočeském kraji, jako byla oprava zámku Buštěhrad, rekonstrukce gymnázia Hostivice nebo vybavení pro krajské nemocnice. Kromě bývalého hejtmana patřili na čelní místa v údajné organizované skupině ředitelka nemocnice v Kladně Kateřina Pancová (později Kottová) a její přítel, Rathův poradce ve věci nemocnic Petr Kott. Obžaloba se k soudu dostala v roce 2013.

Terčem soudce Pacovský i žalobkyně Bradáčová

Od roku 2013 kauzu, později známou jako první větev, rozplétal Krajský soud v Praze. Jednání komplikovaly časté stížnosti či námitky ze strany obžalovaných, například nařčení soudce Roberta Pacovského z podjatosti, zveřejnění jeho soukromého snímku, který měl údajně pocházet z večírku a podrýt tak jeho důvěryhodnost, i změny advokátů.

Přesto 23. června 2015 po dlouhých peripetiích vynesl soudce Robert Pacovský první rozsudek v kauze: Ratha uznal vinným a vyměřil mu 8,5 roku ve vězení. Podobné tresty dostali i Pancová s Kottem, další obžalovaní měli tresty nižší, někteří i podmíněné.

Rath, který na vynesení rozsudku nepřišel, o něm mluvil jako o splnění politické objednávky či osobní ambici tehdejší vrchní státní zástupkyni Lenky Bradáčové. A stejně jako ostatní obžalovaní se proti němu odvolal.

Odposlechy v Rathově kauze

Následovalo soudní kolečko, které pro nezasvěcené skutečně mohlo působit jako nejistota justičních orgánů: po odvolání Vrchní soud v roce 2016 tresty zrušil s poukazem na nezákonnost odposlechů, ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) na to reagoval stížností k Nejvyššímu soudu, který odposlechy vrátil do hry, ovšem záhy obžalovaní jeho rozhodnutí napadli u soudu Ústavního.

Tato nejvyšší soudní instance v ČR užití odposlechů podpořila, v roce 2017 tak Krajský soud mohl vynést rozsudek navlas podobný tomu původnímu. Jednáním ale nebyl konec, po dalším odvolání Vrchní soud v roce 2019 část obžaloby smetl a ponechal v ní jen některé popisované skutky. Rath dostal 7letý nepodmíněný trest, a to pouze za svou účast v machinacích kolem buštěhradského zámku.

Druhá větev: Metrostav

Od roku 2019, kdy byl David Rath ještě ve vězení, projednávaly soudy i další část kauzy, známou jako druhá větev. Jednalo se v ní o údajnou manipulaci tendrů kolem krajských zdravotních zařízení a kromě Ratha a manželů Kottových v ní byli obžalováni i vysocí manažeři Metrostavu.

Také v tomto případě padlo po rozsudku odvolání a kauzu tak řešil pražský Vrchní soud. Ten v červnu 2022 potvrdil, že Rath je vinen a má si odpykat k původnímu trestu z první větve ještě rok navíc.

Toto pravomocné rozhodnutí padlo ve chvíli, kdy byl bývalý hejtman už několik dní na svobodě – z předchozího trestu si odpykal polovinu. Jeho obhájci argumentovali, že další vězení již není potřeba, státní zástupce naopak požadoval zvýšení ne o rok, ale o dva a půl roku. Nakonec se Rath do vězení na začátku roku 2023 musel vrátit, po půl roce byl ale podmíněně propuštěn.

Do věznice se v roce 2024 vrátil, ovšem ne jako odsouzený. Stal se primářem vězeňské nemocnice na Pankráci v Praze. „Byl jsem požádán, abych pomohl s expertní prací a rozvojem nemocnice do dalších let, souhlasil jsem s tím, že se jedná o práci na částečný úvazek a také budu v pozici jen dočasně,“ řekl redakci iDNES.cz. Kromě toho pracuje jako lékař na interně v Hostivicích, kde žije.