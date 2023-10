Dvě příjmení u novomanželů? České zákony to povolují jen jednomu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Neztratit svou identitu a nevzdat se svého původního příjmení, ale spojit je v nové rodině dohromady. Přestože tuto cestu volí stále více lidí, mohou rychle narazit. A to v případě, že si oba snoubenci budou chtít ponechat své jméno a přidat k tomu partnerovo. To totiž může v Česku udělat pouze jeden z nich. Je to absurdní, shodují se manželé. A volí nejrůznější cesty, jak nesmyslný zákon obejít.