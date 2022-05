Školní jídelny zdražily i o třetinu. Musí se vejít do 45 korun, šetří na salátech

Poloprázdný salátový bar, maso nakoupené ve slevě a místo čerstvé zeleniny v pokrmech zelenina mražená. Zdražování, které momentálně Česko zažívá, pociťují i školní jídelny. Se situací se snaží poprat, jak jen mohou.

„Připravujeme stravu i pro děti v mateřských školách a dětských skupinách a tam se to na svačinách podepisuje nejvíc. Snažím se to udržet ještě ve stávajících cenách za stravu, ale předpokládám, že to bude postupně nemožné,“ popsala Marta Mandincová, ředitelka Školní jídelny Brno na náměstí Svornosti.