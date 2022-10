Zdražování žene Čechy do druhé práce. Ne vždy je to dlouhodobě udržitelné

Druhou práci hledá i paní Kristýna z Jihlavy. „Chtěla bych najít práci přes noc. Takže od šesti večer do asi pěti ráno, abych pak stihla jít na ranní směnu. Jsem normálně zaměstnaná. Ve svém zaměstnání začínám od sedmi ráno,“ popisuje pětačtyřicetiletá žena.

Na dotaz, jak chce dvě práce zvládat, jen utrousí: „Co mám dělat jiného?“ Poté však přiznává, že důvodem je jednoduše zdražování. „I když manžel pracuje a chodí si přivydělávat, tak máme děti. Ty chodí na kroužky, potřebují věci do školy, oblečení a to není všechno. K tomu čekáme na vyučtování za energie. Je lepší mít nějakou korunu navíc, než pak být překvapeni a přemýšlet, z čeho to zaplatíme.“

Paní Kristýna podle svých slov se práce nebojí. „Vezmu klidně úklid, administrativní práci nebo budu rozvážet něco dodávkou. Je mi to vážně jedno. V dnešní době si vybírat nemůžete,“ doplňuje s tím, že příští týden jde zkusit noční směnu do firmy na třídění zásilek. „Je tam asi 150 korun na hodinu, takže by to nemuselo být špatné. A odpočinek? Na ten bude času dost,“ dodává odhodlaně.

Lidé mají obavy ze zvyšujících se nákladů

Zvýšený zájem o druhé zaměstnání či menší přivýdělek potvrdila pro iDNES.cz i Martina Machová ze společnosti Sodexo Benefity. „V současné době se zájem o brigády a další příjmy zvedl oproti předcházejícímu roku, protože lidé mají obavy ze zvyšujících se životních nákladů,“ potvrzuje Machová.

Máte kromě svého hlavního zaměstnání ještě další? celkem hlasů: 367 Ano 34 %(125 hlasů) Ne 54 %(199 hlasů) Nepracuji 12 %(43 hlasů)

Největší zájem podle jejích slov je o brigády, které se dají dělat z domova nebo kombinovat s plným úvazkem. „Celkově je ale takových brigád nebo částečných úvazků méně, než by odpovídalo poptávce. Je to příležitost pro zaměstnavatele, jak v nízké nezaměstnanosti získat pracovní sílu, která nemůže nebo nechce pracovat na plný úvazek,“ přidává pozitivum z pohledu zaměstnavatelů, kteří mají dlouhodobě nedostatek pracovních sil.

Machová však upozorňuje, že mít jednu práci na plný úvazek a k tomu další brigády je ale pro většinu lidí dlouhodobě neudržitelné. „Pokud člověk nemá prostor na odpočinek, zadělává si na zdravotní problémy, které ho ve výsledku mohou stát mnohem více, než si touto cestou vydělá,“ varuje před problémy, které s sebou přivýdělek může přinášet.

Tomáš Ervín Dombrovský z agentury LMC, pod kterou spadá například Jobs.cz či Práce.cz, pro iDNES.cz rovněž trend potvrzuje. „Jak se teď vyšponovaly ceny energií, tak už v srpnu bylo vidět, že lidé na pracovní pozice více reagovali, a to včetně brigád. Část lidí je donucena se poohlížet po jiném zaměstnání,“ uvádí Ervín Dombrovský.

„Nevadilo by mi třeba dělat vrátnýho“

Ten také předpokládá, že po nějakém přivýdělku nebo dodatečném příjmu se poohlíží čím dál více lidí. „Lidé jsou tlačeni k tomu, aby nějakým způsobem své příjmy řešili. Ke konci dubna nám 46 procent zaměstnanců tvrdilo, že se svými příjmy vychází s jistými obtížemi. Pak 15 procent uvedlo, že s nimi vychází s velkými obtížemi. Půlka lidí žije od výplaty k výplatě,“ doplňuje.

Po přivýdělku pokukuje například i pětašedesátiletý Lubomír Desátný, který většinu života strávil u soustruhu. „Po zaplacení nájmu a energií mi dosud zbývalo asi sedm tisíc. Pokud mi zvednou zálohy o tisíce, jak všichni tvrdí, tak mi nezbude na jídlo, nebo jen to základní,“ neskrývá obavy. Kvůli zdražování se rozhodl najít si brigádu.

„Nevadilo by mi třeba dělat vrátnýho. Kamarád to taky dělá k důchodu a nemůže si to vynachválit, alespoň nějaká koruna k dobru,“ podotýká pan Lubomír.

Podle statistik portálu Fajn-brigady.cz začal zvýšený zájem o brigády stoupat v květnu 2022 a nejvyšší byl v červnu 2022. „V porovnání s rokem 2021 došlo k navýšení zájmu o brigádu o průměrně 18 procent za období květen až srpen, oproti roku 2019 dokonce o 29 procent,“ říká mluvčí Martina Ryšková.

Podle jejích slov za první tři zářijové týdny byl největší zájem o pozice prodavačky, na kterou reagovalo 22 procent ze všech uchazečů o brigádu. „Bývá oblíbená mezi brigádníky celoročně nezávisle na konkrétním měsíci,“ vysvětluje.

První krok při finančních problémech je podle Machové ze Sodexo Benefity zamyslet se nad celkovým rozpočtem a kde by se dalo ušetřit. „V druhé řadě stojí za to zkusit svoji situaci vyřešit v současném zaměstnání. Máte možnost získat povýšení nebo větší odpovědnost a převzít nějaký další projekt, který by vám mohl vylepšit výplatní pásku? O těchto možnostech je nejlepší promluvit si se svým nadřízeným,“ radí.

Pokud to ani touto cestou nepůjde, je na čase podle Machové uvažovat o větší změně i za cenu rekvalifikace nebo jiného oboru. „Pro krátkodobé překlenutí finančně náročného období může být brigáda řešení. Obecně jsou to ale většinou méně kvalifikované a hůře placené práce,“ dodává.