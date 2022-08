Osmnáct stupňů v bytě nepřežijeme, vzkazují nemocní. Straší je i závislost na přístrojích

Manžel paní Věry prodělal kvůli rakovině mnoho operací a také několik měsíců docházel na chemoterapie. To ho téměř před rokem upoutalo na lůžko. „Starám se o něj. Musím mu píchat injekce nebo ho přebalovat,“ popisuje každodenní starosti manželka, která s ním žije v domku na Hradecku. Jenže péče o manžela není právě to, co ji v současné době trápí ze všeho nejvíce. Tím jsou ceny energií.

Příspěvky na péči jsou vzhledem k inflaci neúměrně nízké a jejich vyřízení trvá dlouhé měsíce. Klient se jich často nemusí ani dožít. Ludmila Kondelíková prezidentka Asociace domácí péče ČR