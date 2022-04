Kupuji obnošené věci, počítám každou korunu, bojím se. Češi se učí žít s inflací

Vysoké ceny potravin, energií či pohonných hmot již pociťují české domácnosti. Do problémů se dostávají samoživitelé, rodiny s dětmi či senioři a studenti. Redakce iDNES.cz právě tyto skupiny oslovila s dotazem, kde musí šetřit či kde pocítili zdražení.

Samoživitelka Libuše má sedmiletou dceru a pětiletého syna. I ona přiznává, že v některých případech už řeší každou korunu. „Vše šlo rapidně nahoru, a to je pro nás dost nepříjemné, protože už takhle počítáme každou korunu pro jistotu dvakrát,“ říká paní Libuše.

Ta například přestala nakupovat kvalitnější potraviny pro děti. „Spokojíme se nyní s tím nejlevnějším, co je. Například v šunkách, sýrech či jogurtech,“ vyjmenovává kategorie potraviny, u kterých sahá po produktech. „Teď musím více počítat a rozmýšlet si, co opravdu je domů třeba, co je opravdu důležité a bez čeho se neobejdeme,“ doplňuje paní Libuše.

U kadeřníka jsem nebyla 10 let

Zatím podle svých slov zdražení pociťuje především u potravin. „Asi je všude, ale tím, že mám kolem sebe anděly strážné a vlastně o oblečení se nemusím skoro starat, tak to vidím jen na potravinách,“ říká s nadějí. Jenže po zaplacení jídla a všech nutností jí příliš peněz nezbývá.

„Mnohdy nemáme ani 4 tisíce na měsíc. Tak si to představte. Je to pro nás těžké,“ přiznává. Paní Libuši však trápí nejen drahota potravin, ale také kroužky pro děti. Ty si totiž podle svých slov nemůže dovolit. Jeden kroužek na pololetí odhaduje zhruba na dva tisíce korun.

„Člověk už se naučil hodně skromně žít, ale například u kadeřníka jsem nebyla tak 10 let. Nenakupujeme například ústní vodu, aviváž či hovězí maso,“ dává příklady těžkostí. Mnohdy jí starosti přidělávají i úřady s vyplácením dávek, které jí mají pomoci.

„Někdy je smutné že váš život závisí na jediném úředníkovi. Stává se, že příspěvky třeba z ledna vůbec nedorazí, a to je pro nás vždy fatální a opravdu náročná situace. Chápu, že je i tam situace šílená, ale být v téhle situaci bych nikomu nepřála,“ dodává paní Libuše, které občas pomáhá Klub svobodných matek.

Ředitelka nadace Klubu svobodných matek Dana Pavlousková pro iDNES.cz problémy samoživitelek a samoživitelů přiblížila.

„Z pohledu námi vydané finanční pomoci od začátku roku do dnešního dne (26. dubna 2022, pozn. red.), a to přes 3 miliony korun, je tato srovnatelná se stejným obdobím minulého roku, kdy se sólo rodiče potýkali s dlouhodobými důsledky koronavirové krize,“ vysvětluje ředitelka organizace Pavlousková.

Současně podotýká, že nejvíce žádostí, které nezisková organizace dostává, se týká potřeby finanční pomoci s náklady na bydlení, tedy nájmu, energií a potravin.

„Poslední dva měsíce pomáháme hradit i letní tábory pro děti. Jakkoliv je situace sólo rodičů neutěšená v podstatě již třetím rokem, jejich případná stabilizace je bohužel v nedohlednu,“ varuje Pavlousková.

„Bude ze mě bezdomovec“

Zdražování však dopadá i na další ohroženou skupinu - seniory. Čtyřiasedmdesátiletá paní Miluše pro iDNES.cz podotýká, že „zatím to zvládá“.

„Mám obavy, co bude dál. Největší zdražování vidím u nafty, potravin, hlavně mléčných výrobků, zeleniny a pečiva,“ vyjmenovává paní Miluše. Ta však současně přiznává, že zvyšující se ceny pozoruje i u léků: „Horší by bylo, kdybych byla sama.“

Šestasedmdesátiletá Lída má obavy o svou budoucnost. Zmiňuje, že přestala kvůli zdražování nakupovat třeba maso a celý nákup se kvůli penězům obecně „zmenšil“. Zároveň poukazuje na fakt, že ceny léků se zvyšují.

Současně také přemítá nad budoucností. Obává se totiž dalšího zdražování plynu i elektřiny. „Kvůli zdražování jsem omezila restaurace a opravu obuvi,“ dodává paní Lída.

Devětašedesátiletá Alena na dotaz, jak na ni dopadá zdražování, obratem odpovídá: „Úplně mě likviduje. Bude ze mě bezdomovec,“ obává se paní Alena, která si podle svých slov přestala kupovat drobnosti pro radost.

„Kupuji jen nejnutnější věci. Největší zdražování vidím v bydlení. Omezila jsem třeba placené aktivity pro důchodce,“ dodává paní Alena.

Potravinová banka Karlovarského kraje, sklad v sokolovské ulici K. H. Borovského.

Aneta Šebková z organizace ŽIVOT 90 pro iDNES.cz potvrzuje, že už před navyšováním cen se na jejich linku důvěry Senior obraceli starší lidé s tím, že mají problém každý měsíc vyjít s penězi. „V posledních měsících se na nás kvůli tomu obrací několik seniorů denně,“ uvádí Šebková.

Velkým problémem je podle ní cena bydlení, a to především v Praze. „Ceny nájmů stále stoupají. K tomu se na konci minulého roku přidalo ještě zdražování energií a kvůli tomu pak mnozí senioři přestali v zimě topit. Od letošního roku se setkáváme i s případy, když už lidé nemají ani na nákup potravin nebo léků a řešíme proto s nimi stále více žádosti o dávky sociálního systému,“ popisuje současný stav s tím, že někteří starší lidé se také obávají, že se budou omezovat dodávky plynu a nebudou mít vůbec možnost vaření nebo topení.

Hlavní problém: jídlo, energie a nájmy

Zdražování značně pociťují i rodiny s dětmi. Paní Petra z Jičínska například přiznává, že nyní kouká kvůli penězům i na věci již jednou nošené. „Třeba pro děti nakupuji obnošené boty. Je to strašný,“ vysvětluje. Ceny pak také více řeší u nákupu potravin, kde se snaží sledovat slevy v obchodech.

„Museli jsme nákupy změnit. Ale třeba u pohonných hmot to nejde. Bydlím kilometr od zastávky, takže nechci děti ještě pouštět. Pokud jde o auto, tam nemám jak šetřit,“ podotýká. Kroužky pro děti zatím však rodina neomezila.

Zvedli nám zálohy

Charita České republiky v poslední době častěji pomáhá rodinám s dětmi. „Nejde o výrazný nárůst, například na Jičínsku ode o pět procent případů více, na Olomoucku o deset procent,“ vyčísluje mluvčí Simona Cigánková.

Dodává však, že se nově mezi jejich klienty dostávají rodiny, které dříve byly zcela soběstačné. „Tyto rodiny bývají spíše krátkodobými uživateli služby. Dá se zatím ale říci, že u českých občanů tento zájem v markantní míře plošně neregistrujeme,“ doplňuje Cigánková.

Ceny jsou však mimo jiné problém i pro studenty. „Poprvé nám zálohy za energie zvedli u Pražské energetiky už na podzim o 400 korun. Teď v březnu nám je zvedli o dalších 400 korun, protože na začátku roku nám zvedli sazby za elektřinu. V bytě máme všechny spotřebiče, včetně topení a bojleru na vodu, jen na elektřinu. Před půlrokem jsme platily zálohy 2000 korun, teď je to už 2800,“ popisuje studentka Sabina P., která bydlí s kamarádkou v bytě 2+1 v Praze.

„Jako studentka tu změnu pociťuji dosti znatelně, samozřejmě taky vzhledem k tomu, že rostou i všechny ostatní ceny. Zvyšování životních nákladů je jedním z faktorů, proč jsem se rozhodla, že se odstěhuji z Prahy zpátky na Moravu,“ dodává.