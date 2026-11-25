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„Já to považuji za chybu, děláte si z legislativy trhací kalendář,“ kritizoval vládní koalici za přílepek k novele zákona o rostlinolékařské péči lidovecký exministr životního prostředí Petr Hladík.
Před pár dny upozornil, že změna počítá s navýšením poplatků ze dvou korun pro obyvatele a tří korun pro firmy na sedm korun. Pro domácnosti to tak bude navíc výdaj ve výši zhruba 600 až 1200 korun za rok.
Většinu vybraných peněz má podle Hladíka pak místo krajů nově pobírat ministerstvo zemědělství, každý kraj tak přijde o vyšší desítky milionů korun na vodovodní infrastrukturu.
Šestý neúspěšný pokus jednat o odvolání Okamury z čela Sněmovny
Opozice znovu neprosadila na program bod jednání o odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny.
Opoziční poslanci se o to opakovaně snaží poté, co Okamura prosadil ukončení projednávání návrhu o zrušení televizních a rozhlasových poplatků v prvním čtení v sobotu ráno ve 4:36, proti čemuž před pár dny na pražské Letné protestovaly statisíce občanů na akci, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii.
Sněmovna bude moci i ve středu jednat také v noci, což navrhla šéfka poslanců ANO Taťána Malá a vládní koalice to prosadila.