Primátor Hřib vtipkoval na účet Babiše. Ten mu vyčetl zdražení jízdného

„Zkusil jsem si navrhnout nový plakát pro pražskou MHD. Není totiž lepší reklama, než že si pan premiér kupuje jízdenku na metro, i když má jakožto senior nad 65 let pražskou MHD gratis. Prostě mu to za to asi stojí,“ trefoval se na Twitteru pražský primátor Zdeněk Hřib do předsedy vlády Andreje Babiše.

Použil přitom fotografii, kterou samostatně zveřejnil už v neděli. I u tohoto příspěvku se pozastavil nad tím, proč si premiér jakožto osoba starší 65 let kupuje lístek. Lidé v této věkové skupině a děti do patnácti let přitom za jízdenky platit nemusí.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Zkusil jsem si navrhnout nový plakát pro pražskou MHD. Není totiž lepší reklama, než že si pan premiér kupuje jízdenku na metro, i když má jakožto senior nad 65 let pražskou MHD gratis. Prostě mu to za to asi stojí. https://t.co/RNh0MGglpb oblíbit odpovědět

Premiér v odpovědi na tento příspěvek připomněl původní plán Pirátů, kteří mají ve svém volebním programu vizi bezplatné městské přepravy. „Vidíte. A já myslel, že to není o tom, co Babiš, ale o kolik Piráti tu jízdenku zdražili všem lidem. Navíc když před třemi roky slibovali MHD zadarmo,“ opáčil premiér.



Andrej Babiš @AndrejBabis @ZdenekHrib Vidíte. A já myslel, že to není o tom, co Babiš, ale o kolik Piráti tu jízdenku zdražili všem lidem. Navíc když před třemi roky slibovali MHD zadarmo oblíbit odpovědět

V probíhající diskuzi pak primátor zmínil zdražování jízdenek MHD v dalších krajských městech, kde stojí v čele politici z hnutí ANO.

Pražští zastupitelé v dubnu letošního roku schválili zdražení cen jízdného. Jízdenka MHD na 30 minut zdražila z 24 na 30 Kč a 90minutová z 32 na 40 Kč. Zdražily také SMS jízdenky, ty stojí 42, respektive 31 korun. Vedení města zdražení vysvětluje stoupajícími náklady na provoz MHD.



Pražská integrovaná doprava (PID) zahrnuje dopravu v Praze a Středočeském kraji. Hlavní město ročně dotuje PID více než 15 miliardami korun. Další peníze platí Středočeský kraj za veřejnou dopravu na svém území.

Poslední navýšení ceny proběhlo v roce 2011 za vlády ODS, kdy došlo ke zdvojnásobení původních částek. Praha pak v roce 2015 roční kupon na MHD zlevnila z původních 4 750 na nynějších 3 650 korun. Tato cena, stejně jako částka hrazená za měsíční kupony, zůstává zachována.

Radní v dubnu odsouhlasili také nižší jízdné pro lidi v hmotné nouzi, kteří by mohli čerpat slevu 70 procent na měsíční či čtvrtletní kupony. Za měsíční jízdné by platili 165 korun a za čtvrtletní 444 korun. Takových lidí je podle odhadu v Praze asi 5 500, z nich je část seniorů. Toto rozhodnutí má zabránit vzniku exekucí.